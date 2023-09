Putin o Zełenskim: Zachód postawił na czele Ukrainy Żyda, żeby ukryć gloryfikację nazizmu

– Sytuacja jest wyjątkowo obrzydliwa, że etniczny Żyd tuszuje antyludzką istotę Ukrainy, gloryfikację nazizmu i tych, którzy niegdyś przewodzili Holokaustowi na Ukrainie, a to jest zniszczenie 1,5 miliona ludzi. I najlepiej rozumieją to zwykli obywatele Izraela – stwierdził Putin, wypominając Zełenskiemu jego żydowskie pochodzenie.

Rzecznik ukraińskiego MSZ Oleh Nikołenko odniósł się do słów prezydenta Rosji, nazywając je "przejawem głęboko zakorzenionego antysemityzmu rosyjskich elit". Wezwał też społeczność międzynarodową do potępienia wypowiedzi Putina. – We współczesnym świecie nie powinno być miejsca na nienawiść etniczną – dodał.

To nie pierwsza taka wypowiedź Putina

W czerwcu Putin, przemawiając na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu, powiedział, że prezydent Ukrainy "nie jest Żydem, ale hańbą narodu żydowskiego".

Po stronie Zełenskiego stanął były wicepremier Izraela Natan Szaranski, oświadczając, że Ukraińcy mogą być dumni z wyboru żydowskiego prezydenta, który jednoczy naród w trudnej walce z barbarzyńską agresją".

Naczelny rabin Ukrainy Mosze Reuwen Azman stwierdził z kolei, że on i cała społeczność żydowska Ukrainy są dumni z Zełenskiego i go wspierają.

Żydowskie korzenie Zełenskiego

Prezydent Ukrainy urodził się w rodzinie żydowskiej w Krzywym Rogu, a wielu jego bliskich poniosło śmierć w Holokauście. Pradziadek Zełenskiego i trzej bracia jego dziadka zginęli po wkroczeniu Niemców na terytorium Ukrainy. Dołączyli do Armii Czerwonej, by walczyć z hitlerowcami, a jego dziadek jako jedyny przeżył.

W ubiegłym roku "The Jerusalem Post" uznał Zełenskiego za najbardziej wpływowego Żyda na świecie, podkreślając, że agresja Rosji na Ukrainę postawiała go w centrum uwagi na arenie międzynarodowej.

45-letni dziś Zełenski został prezydentem Ukrainy w 2019 r. Postawa, jaką przyjął po ataku Rosji na swój kraj, przyniosła mu międzynarodowe uznanie – przez wielu zagranicznych komentatorów został określony jako mąż stanu i bohater narodowy. Z żoną Ołeną mają dwoje dzieci – córkę Ołeksandrę i syna Kiryłła.

Żydowskie pochodzenie Zełenskiego stanowi problem dla Kremla i rosyjskiej propagandy, która przekonuje, że na Ukrainie panuje "reżim neonazistowski".

