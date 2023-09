Jabłoński o Sikorskim: To powinni zobaczyć wszyscy, którzy rozważają głos na PO

Senator Platformy Obywatelskiej Marcin Bosacki poinformował w mediach społecznościowych, że we wtorek w Paryżu odbyły się "polsko-francuskie konsultacje", w których udział wzięli m.in. europoseł PO Radosław Sikorski oraz były minister spraw zagranicznych Francji Hubert Vedrine.

Według Bosackiego, uczestnicy rozmów dyskutowali o tym, jak realizować interesy narodowe w Europie, jak rozszerzać Unię Europejską, a także o tym "co z Rosją".

Jabłoński: TVN na pewno tego nie pokaże.

Do spotkania z udziałem Sikorskiego odniósł się wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, który stwierdził, że "eksperci PO" od polityki zagranicznej chcą nowego resetu z Rosją.

"Koniecznie podajcie dalej. Powinni zobaczyć to wszyscy, którzy rozważają głos na Platformę, a w TVN na pewno tego nie pokażą" – napisał wiceszef MSZ na platformie X w środę.

– To jest pan Hubert Vedrine, były minister spraw zagranicznych Francji, który już po inwazji rosyjskiej na Ukrainę mówił wprost, że jego zdanie Rosja została przez NATO i Stany Zjednoczone zmuszona, sprowokowana do tej inwazji. Mówił, że Ukraina powinna być zmuszona do neutralności, do finlandyzacji. A nie tak dawno mówił wprost, że jego zdaniem w relacjach francusko-rosyjskich, europejsko-rosyjskich potrzeby jest nowy reset – alarmuje Jabłoński w nagraniu opublikowanym w internecie.

I przypomina, że Verdine był ministrem spraw zagranicznych w czasach prezydenta Jacques'a Chiraca, który "prowadził politykę bardzo nieprzyjazną wobec Polski". – Mówił, że Polska powinna siedzieć cicho w polityce zagranicznej i się nie odzywać – oświadczył.

– Tego właśnie chce PO, to nie są żadne stare wypowiedzi i stare spotkania. To spotkanie miało miejsce 5 września, półtora roku po rosyjskiej inwazji. To jest właśnie polityka zagraniczna według PO. To bardzo groźne dla Polski – ostrzega Jabłoński.

