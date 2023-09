Konfederacja interweniuje w sprawie wiz. 17 pytań do ministra

Sprawie wiz dla imigrantów przygląda się Centralne Biuro Antykorupcyjne.

O szczegółach interwencji poselskiej mówili na konferencji prasowej poseł Michał Urbaniak i Witold Tumanowicz z Ruchu Narodowego.

Konfederacja interweniuje w MSZ

Konfederaci chcą wiedzieć m.in., czy o sprawie wiedział premier. – Co wiedział rząd Mateusza Morawieckiego, co wiedziały polskie służby dyplomatyczne? Bo nie wierzymy w to, że premier Mateusz Morawiecki czy wicepremier Jarosław Kaczyński nie mieli informacji o tym, co działo się w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, że de facto pozwolili na niekontrolowaną migrację do Polski – powiedział Urbaniak.

– Interweniujemy dlatego, że imigranci prawdopodobnie masowo byli ściągani do Polski za łapówki. Dowiadujemy się z informacji medialnych o tym, że MSZ stworzył korupcjogenny system do zarabiania przez pośredników na ściąganiu imigrantów do Polski. Imigrantów z różnych państw – mówił parlamentarzysta Konfederacji.

Witold Tumanowicz ocenił, że władza zrobiła "z polskiej polityki wizowej ser szwajcarski". – Sama polityka migracyjna – jej po prostu nie ma, leży. Wymknęła się spod kontroli. Ten rząd doprowadził do rekordowej liczby przyjazdów ludzi z zagranicy, szczególnie z krajów muzułmańskich – powiedział.

– Ten korupcjogenny system wydawania wiz (…) okazuje się, że kosztuje osobę, która taką wizję chce wziąć, jak się mówi od czterech do pięciu tys. dolarów wzwyż. Niektóre firmy zagraniczne podobno dostawały informację, kiedy będzie okazja do tego, aby wziąć tą wizę żeby przed wszystkimi innymi, w ciągu kilku sekund zaklepać sobie tą możliwość – powiedział Tumanowicz, powołując się na doniesienia prasowe.

twitter

17 pytań do ministra spraw zagranicznych

Czego dotyczy kontrola CBA w MSZ? Czy prawdą są doniesienia prasowe o utworzeniu korupcjogennego systemu wydawania wiz przez Polskę? Czy prawdą jest, że MSZ miał naciskać na placówki dyplomatyczne by zwiększały ilość wydawanych wiz mimo tego, że nie było aż takiego zapotrzebowania na rynku? Dlaczego rząd wycofał się z projektu rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych upraszczającego wydawanie wiz dla 20 państw, w tym państw muzułmańskich? Ile dotychczas wydano pieniędzy na Centrum Decyzji Wizowych w Łodzi? Proszę o przedstawienie wydatków z podziałem na przedmiotowy charakter z podziałem na miesiące. Jakie było pochodzenie środków przeznaczonych na stworzenie i płace w Centrum Decyzji Wizowych? Czy te koszty zostały uwzględnione w ustawie budżetowej? Dlaczego oddano zarządzanie systemu “wiza-konsul” firmie zewnętrznej? Czy zostało to poparte analizami? Proszę o dołączenie kopii tych analiz. Jakie zostały stworzone środki bezpieczeństwa w tym systemie przeciwdziałające nieuczciwym praktykom firm? Kto był odpowiedzialny za wybór firmy zewnętrznej do systemu “wiza-konsul”? Czy urzędnicy mieli wiedzę o nieuczciwych firmach w systemie “wiza-konsul”? Czy podjęli jakieś działania? Czy ministerstwo ma środki do nadzoru systemu “wiza-konsul”? Na jakiej podstawie została wybrana aktualna firma zarządzająca tym systemem? Czy zostały przeprowadzone analizy ofert? Proszę o dołączenie kopii tych analiz. Czy planowane jest przejęcie obsługi technicznej przez ministerstwo? Jeśli nie, to jakie są tego przyczyny? Ile osób pracowało przy projekcie rozporządzenia, które miało ułatwić dostęp do wiz pracowniczych do 20 państw? Z jakich byli departamentów? Czy odbywały się jakiekolwiek akcje lobbystów dotyczące tego rozporządzenia? Proszę o podanie wszystkich organizacji. Czy obecnie w Ministerstwie trwają jakiekolwiek prace nad prawem, które miałoby upraszczać procedury dla imigrantów lub ułatwiać zdobycie wizy pracowniczej? Ile osób bez polskiego obywatelstwa pracuje obecnie w MSZ?

CBA sprawdza system wiz

"Intensywne śledztwo" CBA, w ramach którego przeprowadzono czynności operacyjne w MSZ, może dotyczyć "korupcjogennego systemu wizowego".

W ubiegłym tygodniu (czwartek) w MSZ mieli zjawić się funkcjonariusze CBA z postanowieniem o zabezpieczeniu elektronicznego sprzętu wiceministra Piotra Wawrzyka, pisze "Rzeczpospolita". Kilka godzin później polityk został zdymisjonowany, a jako powód wskazano "brak satysfakcjonującej współpracy".

"Rz" pisze, że prawdziwa przyczyna utraty stanowiska przez Wawrzyka jest inna. Otóż miała ona wynikać z śledztwa, jakie prowadzi CBA. "Potwierdził to w poniedziałek sam premier na konferencji w Tomaszowie Mazowieckim, po tym, gdy zainteresowanie CBA resortem dyplomacji opisała »GW«. – Nastąpiła dymisja, by przeciąć jakiekolwiek wątpliwości – stwierdził enigmatycznie Morawiecki. Przyznał, że toczy się postępowanie wyjaśniające" – czytamy.

Poniedziałkowa "Gazeta Wyborcza" zasugerowała, że sprawa może dotyczyć systemu wiz. "Tak też twierdzą i nasi rozmówcy. CBA miało poprosić w MSZ o salę na cały dzień. Dyrektor generalny oraz trzy osoby z kierownictwa wchodzili tam wielokrotnie, przynosząc im różne dokumenty z departamentu konsularnego, który podlegał wiceministrowi Wawrzykowi, i składali wyjaśnienia" – informuje "Rzeczpospolita".

Zainteresowanie departamentem konsularnym może wskazywać na to, że chodzi o aferę z systemem wizowym, który ma być korupcjogenny. I godzi w wizerunek PiS, który jest przeciwny imigrantom spoza UE. Departament konsularny MSZ miał naciskać na placówki dyplomatyczne, by zwiększyły ilość wydawanych wiz. – Z przekazem, że "biznes potrzebuje więcej ludzi do pracy" – przytacza "Rz" wypowiedź jednego z rozmówców.

Czytaj też:

Koniec z socjalem dla imigrantów. Konfederacja zaprezentowała 12-punktowy projektCzytaj też:

Referendum o imigrantach. Konfederacja zaproponowała pięć pytań