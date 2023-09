Kolejny punkt programu PiS. Premier: To wyraz lokalnego patriotyzmu

W środę doradca prezydenta Andrzeja Dudy Jan Krzysztof Ardanowski zaprezentował kolejny punkt programu wyborczego PiS: "Lokalna półka". Chodzi o zobowiązanie marketów do tego, by miały w ofercie sprzedażowej określony procent produktów od lokalnych dostawców.

– Zobowiążemy sieci handlowe do współpracy z lokalnymi producentami żywności. Koniec z niskiej jakości warzywami i owocami, koniec z zyskiem za wszelką cenę. Najważniejsza musi być jakość żywności i zdrowie klientów – mówił Ardanowski. Program "Lokalna półka" ma wprowadzić obowiązek, aby markety w swojej ofercie miały minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców.

Morawiecki: Wyraz lokalnego patriotyzmu

"Wielka Brytania. Francja. Niemcy. Włochy. To zdjęcia z lokalnych supermarketów, gdzie produkty regionalne są powszechnie dostępne i promowane. W całej Europie mieszkańcy cenią sobie to, co swojskie, lokalne – nasze" – napisał na portalu społecznościowym Facebook premier Mateusz Morawiecki.

"Jak Polska długa i szeroka – wszyscy znamy i kochamy oscypek, jabłka grójeckie, kołacz śląski, ser koryciński, lubelski cebularz czy krakowskie obwarzanki. Świeżość, tradycja, jakość – to cechy, które klienci kojarzą z wyrobami lokalnymi. Dzięki programowi »Lokalna półka« rządu PiS chcemy dać jeszcze większą przestrzeń naszym rodzimym produktom w sklepach" – oznajmił szef rządu.

Jego zdaniem, propozycja Prawa i Sprawiedliwości "to wyraz lokalnego patriotyzmu, przywiązania do tradycji, ale i wsparcia polskiej gospodarki i producentów". "Każda złotówka wydana na polskie produkty to korzyść dla nas wszystkich! To nowe miejsca pracy, inwestycje, zwroty z podatków" – stwierdził Morawiecki. "Dlatego kupujmy lokalne produkty i cieszmy się tymi smakami na co dzień! Bo Polska jest najsmaczniejsza" – dodał.

