Petru: Konfederacja dogadana z PiS-em na koalicję

Ryszard Petru przystąpił do partii Polska 2050. Będzie startował w wyborach do Sejmu z warszawskiej listy. – Do tego ugrupowania jest mi dziś najbliżej – powiedział Petru podczas rozmowy w radiu RMF FM.

Polityk miał propozycję startu do Senatu z paktu senackiego, o czym kilka dni temu informował Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. Były lider Nowoczesnej nie przyjął tej oferty.

Koalicja PiS – Konfederacja?

Ryszard Petru ocenił, że Konfederacja "jest dogadana z PiS-em na koalicję". – Może być koalicja ukryta. Popierają ustawy i wchodzą do spółek Skarbu Państwa – dodał. Były lider Nowoczesnej ostrzegł, że "czarno-brunatna koalicja jest poważnym zagrożeniem dla polskiej demokracji". Polityk przekonuje, że opozycja wygra październikowe wybory, natomiast Trzecia Droga znajdzie się na trzecim miejscu, wyprzedzając Konfederację.

Były szef Nowoczesnej poruszył też temat pieniądza cyfrowego. – Co do zasady, będziemy szli w kierunku pieniądza cyfrowego – powiedział Ryszard Petru. Członkowie partii Szymona Hołowni wielokrotnie deklarowali, że będą dążyć do jak najszybszego odejścia od gotówki. Petru zauważył, że jest "przeciwnikiem wymuszania i wprowadzania pewnych zakazów, jeżeli w sposób naturalny gotówka będzie bardziej kosztowna w obsłudze niż przelewy elektroniczne".

Wybory i referendum

Prezydent Andrzej Duda zdecydował, że wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą w nich 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję. Wszystkie ugrupowania polityczne oceniają, że będą to najważniejsze wybory od 1989 r.

Razem z wyborami odbędzie się referendum, w którym rządzący chcą zapytać Polaków o: wiek emerytalny, migrantów, mur na granicy z Białorusią i wyprzedaż majątku państwowego.

