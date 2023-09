"Cześć Mateusz, to ja, Polska". PO reaguje na spoty PiS

Platforma Obywatelska na swoim profilu na portalu X (dawniej Twitter) odpowiedziała na przedstawione do tej pory "konkrety Prawa i Sprawiedliwości". "Przyjazne osiedle", "Dobry posiłek" oraz "Lokalna półka" – to hasła opublikowanych dotąd punktów programu wyborczego PiS.

W nagraniu PO, które trwa minutę, widać zdjęcia przedstawiające głównie premiera Mateusza Morawieckiego oraz prezesa PiS, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Pokazane zostały także migawki ukazujące monety, budynki z tzw. wielkiej płyty i szpitale oraz ujęcia wsi.

"Cześć Mateusz, to ja, Polska. Rząd PiS rządzi mną osiem lat, ale widać, że dalej słabo się znamy. Radziłam sobie bez ciebie, chociaż pieniądze w Unii, które bezmyślnie blokujesz, bardzo pomogłyby mi w termomodernizacji budynków, o które podobno tak bardzo się martwisz. Gdybyś na chwilę wysiadł z rządowej limuzyny, to zobaczyłbyś, ile pracy już wykonały samorządy: nowe windy, parki, remonty elewacji" – zwraca się do premiera lektor w spocie.

Spot PO: O czym przypomną sobie jutro?

W zaprezentowanym we wtorek spocie wyborczym Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało poprawę jakości szpitalnych posiłków. – Chcesz lepszych posiłków w szpitalach? To czemu od ośmiu lat serwujesz czerstwy chleb? Dla wiernych władzy posiłek się znalazł. I to nie byle jaki. Na oddział onkologii zamówiłeś chleb z masłem, a Duda sobie do pałacu 9 ton owoców morza – komentuje lektor w filmie Platformy Obywatelskiej.

– Nagle zacząłeś troszczyć się o rolników? To gdzie byłeś, kiedy nielegalne zboże zalewało Polskę? I gdzie jest lista firm, które na tym zbożu zarobiły? Czyżby byli na niej twoi ludzie? Po ośmiu latach przypomniałeś sobie, że trzeba dbać o wszystkich, nie tylko o swoich. Ciekawe, o czym przypomnisz sobie jutro? – zwrócił się do Mateusza Morawieckiego lektor.

