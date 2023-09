Zełenski zapowiada twardą walkę o zboże. "Zrobimy, co trzeba"

W Bukareszcie trwa 8.Szczyt i Forum Biznesu Inicjatywy Trójmorza. Spotkanie rozpoczęło się od powitania głów państw i szefów rządów przez prezydenta Rumunii, Klausa Wernera Iohannisa. Następnie uczestnicy szczytu wzięli udział w sesji otwierającej. Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką, Agatą Kornhauser-Dudą.

KPRP podaje, że ma marginesie szczytu Andrzej Duda rozmawiał z prezydent Mołdawii Maią Sandu oraz prezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Odile Renaud-Basso.

W wydarzeniu, w formule online, uczestniczy prezydent stowarzyszonej z Inicjatywą Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Zwracam się do KE"

W swoim wystąpieniu przywódca Ukrainy nawiązał do kwestii eksportu zboża. 15 września upływa termin embarga, jakie nałożyło 5 krajów UE, w tym Polska. Ukraińskie zboże może być transportowane, ale nie może pozostać na rynkach tych państw. Polskie władze deklarują, ze utrzymają ograniczenia, a to bardzo nie podoba się w Kijowie.

– Premier Bułgarii, prezydent Słowacji, prezydent Polski, prezydent Węgier, prezydent Mołdawii. Wszyscy z was, którzy macie władzę i moc, musicie uszanować wolność eksportu, uwolnić ograniczenia ukraińskiego eksportu. Narastają konsekwencje rosyjskiego terroru – mówił Wołodymyr Zełenski.

– Chciałbym zwrócić się do KE, która stoi u podstaw UE, gdzie mówimy o swobodnej konkurencji, o wypełnieniu obietnic. Prosimy, żebyście wypełnili złożone obietnice. Ukraina wywiązuje się ze swoich obietnic. Nigdy nie zaburzała wolnej konkurencji, ale jak możemy spokojnie akceptować pogwałcenie ustanowionych umów przez rynki i instytucje UE. Nie powinno to mieć miejsca – wskazał.

Ukraina gra na siebie

Prezydent Ukrainy przekonywał, że "powinniśmy budować pewność i zaufanie w sytuacji wojny, w której Ukraina walczy o własne przetrwanie, o europejskie wartości". – Walczymy na ziemi, na morzu, w powietrzu, w cyberprzestrzeni. W sferze gospodarki również. Jeśli musimy walczyć na platformach organizacji międzynarodowych, to to zrobimy. Ale liczymy na jedność i liczymy, że jedność zwycięży i prawda wygra. Postarajcie się nas zjednoczyć. Postarajcie się, by cała Europa dała przestrzeń do współpracy, a niech cała wina spadnie tylko na Rosję. Jestem wdzięczny każdemu, kto nas pomaga. Liczmy na was, na naszych przyjaciół – zakończył polityk.

