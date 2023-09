Grecja przystąpiła do Inicjatywy Trójmorza. Prezydent Duda: Razem możemy więcej

W szczycie uczestniczy 12 państw Unii Europejskiej oraz przedstawiciele krajów partnerskich – USA, Japonii, Wielkiej Brytanii. Obecni są także reprezentanci instytucji europejskich. Z uczestnikami zdalnie połączył się prezydent Ukrainy, która jest stowarzyszona z Inicjatywą Trójmorza.

Po zakończonych rozmowach prezydentów Polski, Rumunii i Litwy oraz premiera Chorwacji, odbyła się ich wspólna konferencja prasował. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami biura prezydenta Rumunii, podpisano porozumienie, na mocy którego Grecja stała się państwem uczestniczącym. Natomiast Mołdawia i Ukraina zostały partnerami stowarzyszonymi Inicjatywy.

– Przystąpienie do Inicjatywy Trójmorza Grecji to sukces tego szczytu. Partnerem stowarzyszonym z Inicjatywą została Mołdawia – ocenił prezydent Polski.

Szczyt Inicjatywy Trójmorza

Jak poinformował prezydent Andrzej Duda, państwa Trójmorza w latach 2018–2021 tylko na projekty infrastrukturalne wydały ponad 80 mld euro. – Jeśli dodamy do tego wydatki na badania i rozwój, to jest to już 117 mld euro – podkreślił. Prezydent Polski zwrócił również uwagę, że "wśród sztandarowych projektów infrastrukturalnych Trójmorza – oprócz interkonektorów gazowych – są te drogowe – Via Carpatia, Via Baltica czy kolejowy projekt Rail Baltica".

Prezydent zwrócił uwagę, że tegoroczny szczyt jest tak liczny, ponieważ znaczenie Inicjatywy Trójmorza szczególnie wzrosło w ostatnim czasie. – Zobaczyliśmy jak potrzebne są wszelkie projekty infrastrukturalne, które zrealizowaliśmy, także w kontekście przemieszczania sprzętów, zapasów i pomocy na Ukrainę – akcentował Andrzej Duda.

Inicjatywa Trójmorza zrzesza od dziś 13 państw: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry oraz Grecję. Państwami stowarzyszonymi są Mołdawia i Ukraina. Idea, jaka przyświeca Inicjatywie, to pobudzanie rozwoju gospodarczego państw Europy Środkowo–Wschodniej oraz stworzenie stabilnego i spójnego partnerstwa państw z obszaru pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym.

