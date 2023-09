Zełenski ostrzega Amerykanów. "Nadchodzi trudna zima"

Antony Blinken został przyjęty przez Wołodymyra Zełenskiego. Przywódca ostrzegał przed "trudną zimą". – Ale cieszymy się z niej, bo nie jesteśmy sami – doprecyzował lider Ukrainy. Polityk podziękował USA za pomoc dla sektora energetycznego, który był poważnie naruszony przez rosyjskie naloty.

Podczas wizyty w Kijowie sekretarz stanu ogłosił szczegóły kolejnego pakietu pomocy wojskowej. Według informacji Reutersa, pobyt Blinkena na Ukrainie potrwa do czwartku. Na Ukrainę przybył z Polski pociągiem.

USA niezmiennie stoją po stronie Ukrainy

Przedstawiciel Waszyngtonu zauważył, że prezydent USA Joe Biden poprosił go, aby przybył na Ukrainę, by "zdecydowanie potwierdzić nasze wsparcie". Podkreślił, że Stany Zjednoczone wraz z innymi krajami wzmagają wysiłki "na rzecz natychmiastowego wzmocnienie wyzwania, jakim jest kontrofensywa", a także długoterminowe wysiłki na rzecz wsparcia Ukrainy.

– Wiem, że byliście właśnie na pierwszej linii frontu i wszyscy bardzo nie możemy się doczekać waszej oceny. Z pewnością widzimy znaczący postęp, jaki nastąpił obecnie w kontrofensywie, co jest bardzo, bardzo zachęcające – mówił Anotny Blinken w Kijowie.

Dodał, że prezydent Joe Biden spodziewa się w najbliższej przyszłości spotkać z Wołodymyrem Zełenskim.

Najnowszy pakiet amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy jest szacowany na 175 mln dolarów. Będzie zawierał: naboje ze zubożonego uranu kal. 120 mm do czołgów Abrams (po raz pierwszy); wyposażenie systemów obrony powietrznej; dodatkową amunicję do systemów rakietowych HIMARS; amunicję artyleryjską 155 mm i 105 mm; systemy moździerzowe 81 mm z amunicją; ciężkie przeciwpancerne rakiety kierowane TOW oraz systemy przeciwpancerne Javelin i AT-4; ponad 3 miliony sztuk amunicji do broni strzeleckiej; taktyczne systemy nawigacji powietrznej oraz systemy bezpiecznej łączności i urządzenia pomocnicze; amunicja do niszczenię przeszkód, części zamienne i inny sprzęt terenowy.

