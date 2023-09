Joński: PiS przedstawia odgrzewany kotlet. Czarnek: Boicie się edukacji patriotycznej

"Czwarty konkret PiS to 'Bon szkolny – Poznaj Polskę'. Dofinansujemy dwudniowe wycieczki edukacyjne dla każdej klasy, każdego ucznia w Polsce. Inwestujemy w młodych ludzi, aby mogli z dumą odwoływać się do własnej kultury, historii, osiągnięć Polski, a także czuli dumę z bycia Polakiem, polskiego języka i symboli narodowych" – informuje partia rządząca w mediach społecznościowych.

Propozycja ma stanowić rozszerzenie już funkcjonującego programu "Poznaj Polskę".

Joński: Odgrzewany kotlet

Opozycja krytykuje postulat partii rządzącej. "PiS przestawia odgrzewany kotlet, a płaca minimalna zagląda w oczy nauczycielom" – napisał na portalu X poseł KO Dariusz Joński. Przypomnijmy, że od 2023 roku średnie wynagrodzenie dla nauczyciela początkującego to 4777,86 zł. Dla nauczyciela mianowanego to 5733,43 zł, a dla nauczyciela dyplomowanego pensja średnia w 2023 roku to 7326 zł.

Jońskiemu odpowiedział szef MEiN. "Odgrzewany kotlet? 6 razy więcej pieniędzy, dofinansowanie dla wszystkich, także tych 4 mln uczniów, którzy z Programu nie korzystali. Kotlet? Odgrzewany? Boicie się panicznie edukacji patriotycznej i pedagogiki dumy. Bójcie się dalej" – podsumował minister Przemysław Czarnek.

Czarnek: To "pedagogika dumy"

Na portalu X opublikowano nagranie, w którym minister edukacji i nauki mówi o szczegółach. – Polska jest piękna i ma wspaniałą historię, a bycie Polakiem to wielka duma. System edukacji powinien temu wychodzić naprzeciw. Znajomość polskiej historii, kultury powinna leżeć u podstaw wychowania patriotycznego i obywatelskiego. Nazywam to "pedagogiką dumy" – wskazuje Przemysław Czarnek.

– I dlatego od wiosny przyszłego roku, w ramach programu "Bon szkolny – poznaj Polskę" sfinansujemy 1-2 wycieczki edukacyjne dla każdej klasy i każdego ucznia w Polsce. To oznacza, że w przyszłym roku prawie 5 mln uczniów odwiedzi najważniejsze miejsca w Polsce. Chcemy, żeby każdy młody człowiek mógł się z dumą odwoływać do własnej kultury i osiągnięć Polski. Być dumnym z naszego pięknego języka i symboli narodowych. W tym celu na jeszcze większą skalę wykorzystamy potencjał edukacyjny polskich muzeów, centrów nauki, zabytków naszych miast i piękna polskiej wsi. Program "Bon szkolny – poznaj Polskę" to również świetna wiadomość dla sektora turystycznego i branży polskich przewoźników – zapewnia polityk.

– Tylko rząd PiS zrealizuje ten ambitny program – dodał minister Czarnek.

