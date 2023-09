Nitras: Tusk nas prowadzi do wyborów i wynik będzie świetny

Nitras był gościem Radia Zet. Spytano go, czy kandydatem na premiera powinien został Rafał Trzaskowski. To pytanie nie bez znaczenia, ponieważ Lewica deklaruje, że jeśli po wyborach powstanie wspólny rząd opozycji, to ona nie zgodzi się, by premierem został Tusk.

– To nie jest czas na to, by o tym rozmawiać. Liderem KO jest Donald Tusk, on nas prowadzi do wyborów i wynik będzie świetny. Donald Tusk jest naszym kandydatem na premiera. Wybory parlamentarne są piekielnie ważne, ale wybory prezydenckie będą niemniej ważne. Po wyborach parlamentarnych może się okazać, że one będą jeszcze ważniejsze. Trzaskowski konsekwentnie przygotowuje się do kampanii prezydenckiej – zapewnił Sławomir Nitras.

Polityka pytano też o program PO. – Prekampania, która trwa całą wiosnę, odwiedziliśmy wszystkie województwa i wizyta w każdym województwie była związana z przedstawianiem programu: dla kobiet, gospodarki, dla przedsiębiorców, kwestie finansów publicznych, rolnictwo – wyliczał Nitras dodając, że w weekend partia organizuje konwencję w Tarnowie.

– Oczywiście, że będą ciekawe i nowe pomysły. Konkrety? Dziś nie jest sobota. Popsułbym show. Sobota, w południe, w Tarnowie. Takie miasta, jak Tarnów najbardziej dotknęły reformy PiS dot. samorządów. W wyborach parlamentarnych w tym roku w Tarnowie wygra KO. Gwarantuję – stwierdził. W sobotę mamy poznać "100 konkretów na 100 dni".

Nitras: Trzeba pilnować wyborów

– Bardzo dużo jeździłem z kontrolą wyborów, namawiając ludzi, by pilnowali z nami wyborów w Polsce wschodniej. Na Podkarpaciu, Świętokrzyskie, Lubelszczyzna słyszałem, że takiego złodziejstwa, jak za PiS ludzie nie widzieli – powiedział Nitras.

Jego zdaniem PiS nie ma szans na wyborcze zwycięstwo: – Notowania PiS są 10 proc. niższe, niż 4 lata temu. Proszę dać nam chwilę. Nie ma dziś sondażu, nawet pisowskiego, który pokazywałby, że Kaczyński jest w stanie sformułować rząd.

