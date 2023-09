Platforma nie poddaje się. Będzie nowy generator z Kaczyńskim

"Ja jestem zagrożeniem" – to hasło i wizerunek prezesa PiS, miały zachęcić internautów do tworzenia własnych memów, krytycznych wobec Kaczyńskiego.

"Taki plakat, utrzymany w mającej budzić grozę czarno-białej stylistyce, od kilku dni pojawia się na polskich ulicach. Ponadto jest elementem internetowej kampanii PO. "Na Waszą prośbę stworzyliśmy generator. Sami możecie wpisywać, dla kogo Kaczyński jest największym zagrożeniem! Używacie i podajcie dalej" – napisał na portalu X Arkadiusz Myrcha.

Sytuacja wymknęła się jednak sztabowcom Platformy spod kontroli. Sieć szybko zalała bowiem fala memów, uderzających nie w PiS, ale właśnie w PO. "Ja jestem zagrożeniem dla Angeli Merkel"; "Ja jestem zagrożeniem dla zdrajców" – to tylko niektóre z dziesiątek obrazków, które zaczęli generować internauci.

Budka: Powstanie nowy generator

Teraz były lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka zapowiada, że partia pracuje nad nowym generatorem. Tym razem tematem głównym ma być rozmowa Jarosława Kaczyńskiego z Angelą Merkel.

– Przede wszystkim chcemy zrobić taki nowy generator, że będzie można zapytać Jarosława Kaczyńskiego, o czym rozmawiał z Angelą Merkel w 2016 roku na tajnym spotkaniu w Niemczech – mówił Budka na konferencji prasowej.

Jak dodał, spotkanie Kaczyński-Merkel było ukrywane i nikt nie wie, o czym przywódcy rozmawiali. – Dlatego przygotujemy, żeby każdy mógł zadać takie pytanie, więc tutaj Jarosław Kaczyński powinien przyjść do swojego biuletynu partyjnego, czyli do telewizji reżimowej i opowiedzieć, dlaczego opinia publiczna do teraz nie wie, o czym rozmawiał z Angelą Merkel, czy zrzekł się wtedy w imieniu Polski reparacji, a późniejsze działania były tylko fikcją – stwierdził Budka.

