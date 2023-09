Ziobro: To przestępcy mają się bać, a nie uczciwi ludzie

– Nasz kraj jest już jednym z najbezpieczniejszych miejsc w Europie. W innych krajach rośnie przestępczość. Polska musi pozostać bezpieczna. To przestępcy mają się bać, a nie uczciwi ludzie – stwierdził minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro w najnowszym nagraniu udostępnionym w czwartek na portalu społecznościowym X (dawniej Twitter).

– Od października wprowadzamy surowsze kary za najcięższe przestępstwa: zabójstwa, gwałty, pedofilię, krzywdzenie dzieci – poinformował prezes Suwerennej Polski.

– Polska to nasz wspólny dom. Jest nas 38 milionów – dodał polityk.

Reforma Kodeksu karnego

1 października wchodzi w życie przełomowa reforma Kodeksu karnego, którą opracował resort sprawiedliwości pod kierunkiem ministra Zbigniewa Ziobro. Nowe przepisy zaostrzają sankcje dla sprawców najcięższych przestępstw oraz wprowadzają elastyczny wymiar kar.

– Zmiany kodyfikacji karnych w sposób zasadniczy zmieniają politykę karną wobec najgroźniejszych przestępców, sprawiając, że uczciwi ludzie mogą czuć się bezpieczne i mieć przekonanie, że ich codzienne życie nie będzie zagrażane przez bandytów – podkreślił szef Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jak przekazał resort, reforma Kodeksu karnego szereg wskazówek dla sądów, które precyzują okoliczności obciążające i łagodzące. Są to m.in. uprzednia karalność, popełnienie przestępstwa z premedytacją, działanie ze szczególnym okrucieństwem czy pod wpływem alkoholu. Z kolei do okoliczności łagodzących zaliczają się np. dobrowolne ujawnienie przestępstwa, pojednanie się z pokrzywdzonym czy naprawienie szkody. W ramach reformy podniesiona zostanie górna granica terminowej kary pozbawienia wolności – z 15 do 30 lat. Podwyższone zostaną również sankcje za szereg przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu.

