PO uderza spotem w PiS. "Straszyli, straszyli, a sami ich wpuścili"

Premier Mateusz Morawiecki opublikował w piątek rano w serwisie X (dawniej Twitter) krótkie nagranie, w którym odniósł się do planowanej na sobotę konwencji Koalicji Obywatelskiej i prezentacji "100 konkretów na 100 dni", którymi miałby się zająć nowy rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska.

"Kłamstwa Tuska"

Dzień wcześniej PiS zapowiedziało, że "zawiesza" przedstawianie swojego programu i teraz będzie "czytało program Tuska"."Ponieważ właśnie dotarliśmy do «Konkretów Tuska», zawieszamy ogłaszanie elementów naszego programu do soboty. Jutro od rana, co godzinę będziemy czytali program Tuska" – poinformowano na profilu partii w serwisie X. Post oznaczono hasztagiem "#KłamstwaTuska".

W sobotę w Tarnowie Platforma Obywatelska ma bowiem zaprezentować swój program "100 konkretów na 100 dni rządów".

"Oszustwa PiS"

Konkurujące o władzę ugrupowanie nie pozostaje dłużne. Także w piątek rano w mediach społecznościowych partii ukazał się spot uderzający w przeciwników.

Poruszono w nim sprawę wystawiania wiz dla imigrantów, której przygląda się Centralne Biuro Antykorupcyjne.

KO: Straszyli, a sami wpuścili

– Wydało się. Rząd PiS zaprosił do Polski 250 tysięcy imigrantów z Azji i Afryki – słyszymy w spocie Platformy Obywatelskiej. – Ich ludzie stworzyli system umożliwiający pośrednikom wystawianie wiz w zamian za łapówki po 5 tys. dolarów od głowy. Zaprosili 250 tysięcy imigrantów z Azji i Afryki, więcej niż Francja czy Niemcy – mówi narrator.

– CBA wkroczyło do MSZ. Kto jeszcze był zamieszany w tę aferę? Straszyli, straszyli, a sami ich wpuścili. Po wyborach sprawdzimy, czy na tym zarobili – podsumowuje głos w spocie.

Imigranci w kampanii

Polityka migracyjna stała się jednym z głównym tematów kampanii wyborczej. Z jednej strony do Polski próbują się dostać imigranci z Bliskiego Wschodu poprzez granicę polsko-białoruską, z drugiej natomiast Komisja Europejska stara się zmusić państwa członkowskie do relokacji imigrantów z Afryki i Azji. Jednocześnie część opozycji krytykuje PiS za dotychczasową politykę migracyjną, wskazując, że pomimo ostrej retoryki rządzący otworzyli granicę dla imigrantów zarobkowych.

