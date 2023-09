Grabiec: Nie ma planów koalicji z kimkolwiek poza opozycją demokratyczną

Politycy Konfederacji setki razy powtarzali, że po wyborach nie sformują koalicji ani z Prawem i Sprawiedliwością, ani z Platformą Obywatelską. Mimo to, pytania mediów o to, z którą z tych partii utworzą koalicję, nie mają w mediach końca.

O taką ewentualność pytani są często także przedstawiciele PiS i KO. Jednocześnie politycy i media związane z tymi partiami nieustannie ekscytują swoich odbiorców wizją, w której strona przeciwna dogaduje się i tworzy jesienią rząd z Konfederacją.

Dla przykładu tezę taką wysuwają przedstawiciele Nowej Lewicy, strasząc swoich wyborców "faszyzującą koalicją" PiS-u z Konfederacją czy Ryszard Petru, kandydat Trzeciej Drogi. Pytany jednak w RMF FM, czy się o to założy, odmówił. Na zakład zgodziła się natomiast Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy. Poseł założyła się z Dobromirem Sośnierzem 27 sierpnia podczas programu "Śniadanie Rymanowskiego".

Grabiec: Nie ma planów koalicji z Konfederacją

Tymczasem Jan Grabiec z Platformy Obywatelskiej przypomniał w piątek na antenie Polsat News, że jego ugrupowanie także nie planuje zawiązania koalicji z Konfederacją. Wspomniał natomiast o ewentualnym "rządzie mniejszościowym" celem odsunięcia PiS-u od władzy.

– Zastanawiamy się nad każdym wariantem. Natomiast nie ma planów koalicji z kimkolwiek poza opozycją demokratyczną. To jest nasz podstawowy bazowy scenariusz – powiedział.

Przypomnijmy, że do "opozycji demokratycznej" politycy PO, Lewicy, PSL i Polski 2050 nie zaliczają Konfederacji.

Grabiec został zapytany, czy koalicja z narodowcami i wolnościowcami jest całkowicie wykluczona.

– Nie wiem, co się stanie z Konfederacją po wyborach. To jest obarczone tak wieloma znakami zapytania, że mówienie o tym jest bardziej wróżeniem z fusów niż budowaniem scenariuszy politycznych. Pozwoli pan, że nie będę snuł tych scenariuszy. Istotne jest to, żeby nie powstał układ PiS-Konfederacja, bo on będzie dla Polski zabójczy – powiedział parlamentarzysta.

– Czasem Konfederaci mają ciekawe pomysły, chociażby dotyczące reformy podatkowej, w części przynajmniej, bo czasem one są szalone, oderwane od rzeczywistości, ale jeśli pójdą w koalicji z PiS-em, to za chwilę będą głosować za 1500+, bo tak każe prezes. A jeśli nie pójdą, to może uda się stworzyć rząd, chociażby mniejszościowy, który pozwoli odsunąć PiS od tych narzędzi władzy, które są nadużywane dzisiaj i sprawiają, że wybory są nieuczciwe – ocenił Grabiec.

