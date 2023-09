Szef NATO: Ukraińcy stopniowo zdobywają przewagę, około 100 metrów dziennie

Sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego stwierdził, że kiedy Rosja rozpoczęła inwazję, jej armia była uważana za drugą najsilniejszą na świecie. – Teraz armia rosyjska jest drugą najsilniejszą na Ukrainie – ocenił.

– Ukraińcy stopniowo zyskują, co świadczy o znaczeniu naszego wsparcia, a także naszej zdolności i chęci do dalszej pomocy – dodał. Zwrócił także uwagę na zaminowanie przez Rosjan linii obronnych, co, jak podkreślił, znacznie "komplikuje postępy" Sił Zbrojnych Ukrainy.

– Ukraińcy zdecydowali się rozpocząć ofensywę, ponieważ zamierzają wyzwolić swoją ziemię i robią postępy. Może nie tak bardzo, jak się spodziewaliśmy, ale stopniowo zdobywają przewagę, około 100 metrów dziennie – powiedział Stoltenberg.

Jak tłumaczył, "prawie w żadnej wojnie nie będziemy świadkami wyłącznie zwycięstw strony, którą wspieramy". – Będą dobre i złe dni. Musimy być z Ukrainą nie tylko w dobrych, ale i złych momentach – podkreślił.

Kontrofensywa Ukrainy. "Krytycy powinni się zamknąć"

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba powiedział pod koniec sierpnia, że krytycy powolnego tempa kontrofensywy przeciwko Rosji "plują w twarz ukraińskim żołnierzom" i powinni się "zamknąć".

W ostatnich dniach siły ukraińskie przedarły się przez pierwszą z trzech rosyjskich linii obronnych w pobliżu wsi Robotyne w obwodzie zaporoskim. W środę szef władz okupacyjnych potwierdził, że wycofali się stamtąd rosyjscy żołnierze.

Trent Maul, dyrektor ds. analiz Agencji Wywiadowczej Departamentu Obrony (DIA), powiedział, że istnieje "realistyczna możliwość", iż jednostki ukraińskie zdołają przedrzeć się przez pozostałe rosyjskie linie obronne na froncie południowym do końca 2023 r.

Analitycy Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) uważają, że po zdobyciu Robotyne Siły Zbrojne Ukrainy przygotowują się do ataku na drugą linię obrony armii rosyjskiej w Zaporożu.

W sumie istnieją trzy linie obronne, a celem Ukraińców jest dotarcie do Morza Azowskiego i przecięcie "mostu lądowego" między Rosją a Krymem, który pełni ważną funkcję dla zaopatrzenia armii rosyjskiej na terytoriach okupowanej Ukrainy.

Czytaj też:

Niemiecki ekspert o czołgach Leopard 1: Zachód dostarcza Ukrainie złom