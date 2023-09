"Pan tu przyszedł z tezą?". Spięcie polityków PiS z reporterem "Faktów" TVN

17 sierpnia Sejm przyjął uchwałę o zarządzeniu referendum na 15 października, czyli w dniu wyborów parlamentarnych. W referendum padną cztery pytania:

Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?

Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?

Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

Bochenek: Pan tu przyszedł z tezą?

– Jaki jest sens pytania w referendum o przyjmowanie migrantów, skoro to rząd Prawa i Sprawiedliwości szeroko otworzył dla nich drzwi? – zapytał polityków partii rządzącej reporter "Faktów" TVN Maciej Knapik podczas piątkowej konferencji prasowej.

– Rozróżnijmy dwie rzeczy. Pan mówi o pracownikach tymczasowych, którzy do Polski przyjeżdżają na czas wykonywania pracy i po jej zakończeniu wracają do swoich ojczyzn – odpowiedział rzecznik PiS. – Na pewno wracają? Przecież pan nie wie, czy wracają – oznajmił dziennikarz. – Panie redaktorze, w ramach nielegalnej imigracji i przymusowej relokacji do Polski przyjechało zero imigrantów. I tak będzie, dopóki będzie rządził obóz Zjednoczonej Prawicy – stwierdził Rafał Bochenek.

– Otwieracie drzwi dla tysięcy imigrantów, oni tu przyjeżdżają czasowo czy nie, a potem straszycie w swoich materiałach propagandowych – powiedział Knapik. – Pan tu przyszedł z tezą? – zwrócił się do reportera rzecznik prasowy PiS. – Nie, przychodzę z faktami, do których chciałbym, żeby się państwo odnieśli – odpowiedział dziennikarz. – Moje wypowiedzi – na to wychodzi – nie mają dla pana żadnego znaczenia – skomentował Bochenek.

Do sprawy odniósł się również wiceminister klimatu i środowiska, polityk Suwerennej Polski Jacek Ozdoba. – Niech pana wyślą do Malmö albo Paryża i tam pan zada pytanie, który rząd miał rację w sprawach migracyjnych. Sądzę, że otrzyma pan odpowiedź i wie pan, że Polacy czują się bezpiecznie. Niech pan sobie żyje w tej swojej alternatywnej rzeczywistości, a potem wyjdzie na ulicę i zobaczy uśmiechniętych Polaków – mówił.

