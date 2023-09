Morawiecki: Rzuciłem złote bankowe trony dla pracy dla Polski

– Dlaczego oni się tak bardzo boją, dlaczego Tusk krzyczy, kompromitując się zresztą, że będzie unieważniał to referendum? Unieważniał referendum. I to jest demokratyczne? Nie, to jest antydemokratyczne. Dlaczego? Dlatego, że boją się tych pytań, prawda? Gdyby się nie bali, gdyby nie mieli nic do ukrycia, to co by zrobili? Zaprosiliby do tego referendum. Ale co robi ktoś, kto ma inne plany, inne zamiary? Usiłuje zrobić wszystko, żeby to referendum było niewiążące, żeby ono było nieważne – powiedział premier Mateusz Morawiecki w Tomaszowie Lubelskim.

– Platforma Obywatelska przeciw, Lewica przeciw, TVN przeciw, PSL i Hołownia też przeciw. Wszyscy głosowali przeciw temu arcydemokratycznemu posunięciu. Z nich są tacy demokraci, jak ze mnie niski blondyn o kręconych włosach – kontynuował.

Morawiecki: Mają nawigację na Berlin

Premier stwierdził następnie, że politycy opozycji mają nawigacje ustaloną "na Berlin, Bruksela, może czasem Warszawa, Gdańsk".

– Moskwa tu ktoś podpowiada, słusznie, niestety, jak patrzy się na film „Reset” i na to, jak Tusk z Putinem się obściskiwał na molo i gdzie indziej, to Moskwę też mają w swojej nawigacji. A my mamy w naszej nawigacji Tomaszów Lubelski, Zamość i wiele innych polskich miast – powiedział premier Mateusz Morawiecki w Tomaszowie Lubelskim.

Następnie zaś apelował do wyborców, aby zastanowili się, czy chcą dać im prawo powrotu do władzy. Jak dodał, 15 października będą najważniejsze wybory od 30 lat.

Morawiecki uderza w Tuska: Rzucił Polskę dla brukselskiej kasy

– Tuskowi temu, który jest wielkim szkodnikiem polskiej polityki, temu, który niszczył polską politykę, przyjacielowi Niemców. Tych Niemców, którzy biją się w piersi za swoje błędy, przepraszają za swoje błędy koszmarnej polityki gazowej niemiecko-ruskiej. Jemu powiedzmy do widzenia, albo auf wiedersehen, on tak pewnie lepiej zrozumie – stwierdził premier Mateusz Morawiecki w Tomaszowie Lubelskim.

Dalej Morawiecki stwierdził, że Tusk powinien "wracać stamtąd, skąd przyszedł". – Taka jest między nami różnica, między mną a nim, że ja rzuciłem złote bankowe trony dla pracy dla państwa, dla Polski, dla Polaków a on rzucił Polskę dla brukselskiej kasy i dla tamtych judaszowych srebrników – mówił.

