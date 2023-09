Warszawski monopolista ma problemy. SkyCash pod ostrzałem KNF i wściekłych klientów

Jest to platforma płatności mobilnych, z którą zapłata za parking czy zakup biletu zmienia się z prostej czynności w długi proces związany ze stresem i dodatkowymi wydatkami. Dlaczego mimo wielu niepokojących sygnałów Warszawa, wraz z wieloma innymi miastami, decyduje się “obdarować” swoich mieszkańców tym problematycznym rozwiązaniem?

Mogłoby się wydawać, że wraz z zakończeniem ery płatności monetami parkowanie stanie się prostsze. Jednak łatwiej znaleźć drobne w kieszeni niż poradzić sobie z technologią, szczególnie wtedy, gdy mamy do czynienia z aplikacją, nad którą od dawna powiewa czerwona flaga.

Dziś, aby zaparkować, wystarczy znaleźć miejsce i wyjąć telefon z odpowiednią aplikacją, np. SkyCash. Naciskasz “start” i aplikacja sama zaczyna naliczać odpowiednią wysokość opłat do momentu zakończenia parkowania. W tym celu należy jedynie wybrać opcję “stop”. Proste? Okazuje się, że nie do końca.

Aplikacja SkyCash często boryka się z błędami technicznymi, narażając tym samym swoich klientów na niedogodności i stratę pieniędzy. Pół biedy, gdy błąd pojawi się przed rozpoczęciem procedury naliczania płatności. Wtedy można pójść do parkomatu. Ale co zrobić, gdy nadchodzi moment odjazdu z parkingu, a nie działa funkcja “stop”? Wówczas klientowi wciąż naliczana jest opłata. Opłata za usługę, która w praktyce została zakończona.

SkyCash pułapką dla klienta

Sytuacja wcale nie taka hipotetyczna. Kierowca zaparkował, rozpoczął procedurę naliczania płatności z aplikacją SkyCash, gdyż taka właśnie obowiązuje w mieście. Gdy chce zakończyć proces, pojawia się błąd, awaria systemu. Nie wiadomo, jak długo potrwa, a dopóki się nie zakończy, płatność za postój będzie naliczana. Ale spokojnie, firma jest przygotowana na taką ewentualność. To proste. Wystarczy wysłać wiadomość SMS pod wskazany numer i po krzyku. Lecz tu pojawiają się kolejne schody, bo SMS należy do wiadomości premium i trzeba za niego zapłacić. Nie jest to wysoka kwota, bo zaledwie 25 gr., jednak nie bez powodu wzbudza kontrowersje.

Po pierwsze, jest to nieuczciwy w stosunku do klienta proceder. Awaria aplikacji nie powstała w wyniku błędu użytkownika. Jest czymś, czego nie dało się przewidzieć i na co zwykły Kowalski nic nie jest w stanie zaradzić. A jednak zmuszony jest ponieść opłatę z powodu wyłącznej winy operatora. Według szacunków dziennie z aplikacji korzysta ok. 80-90 tys. osób. Jak wiele z nich w przypadku dłuższej awarii musi zdecydować się na wysłanie wiadomości SMS, by przerwać nieuczciwe naliczanie płatności?

Po drugie, coraz więcej użytkowników telefonów komórkowych decyduje się na zablokowanie możliwości wykonywania połączeń z numerami premium. Może się też zdarzyć, że użytkownik po prostu nie ma na swoim koncie telefonicznym tych 25 gr. Owszem, można zadzwonić do operatora, by odblokować potrzebną usługę. Można doładować konto w telefonie. Jednak czy jest to uczciwa i zawsze od ręki możliwa alternatywa? Raczej należy przyznać, że sytuacje, w których to klient finansowo odpowiada za błędy operatora jest niespotykana i niepożądana.

Wszystkiemu winny system?

SkyCash jest aplikacją, z której korzystają setki tysięcy osób, dostęp do niej zapewniają także dwa banki: Pekao S.A. oraz mBank. Mimo tak dużej popularności okazuje się, że technicznie nie radzi sobie ona zbyt dobrze.

“Uwaga! Usługa mobiParking jest chwilowo niedostępna. Aby zakończyć parkowanie, wyślij SMS na nr 82002 o treści K. Koszt SMS to 25 gr brutto”; “Sprzedaż biletów chwilowo niedostępna. Przepraszamy za niedogodności”; “Zakup biletu na tę relację jest niedostępny”; “Połączenie internetowe jest słabsze niż zazwyczaj lub nastąpił problem z połączeniem z serwerem SkyCash. Naciśnij CZEKAJ, jeśli chcesz poczekać na nawiązanie połączenia lub BILETY OFFLINE, jeśli chcesz okazać bilet do kontroli” – oto przykłady komunikatów, z jakimi regularnie muszą się mierzyć użytkownicy aplikacji SkyCash. Należy dodać, że błędy te wyskakują mimo bardzo dobrej jakości połączenia internetowego. Błąd więc ewidentnie leży po stronie operatora.

Sedno problemu polega na tym, że SkyCash ma bardzo słaby system informatyczny oparty na darmowej bazie PostgreSQL. Stworzona przez nich aplikacja nie jest natywna, czyli zbudowana specjalnie dla konkretnego systemu operacyjnego. Jest to po prostu responsywna strona www, którą “wrzucono” w aplikację. Co z tego wynika? Dla firmy jest to przede wszystkim duża oszczędność pieniędzy. Jednak dla klienta to spore utrapienia związane z częstymi awariami systemu. Co więcej, takie rozwiązanie stosuje się raczej w przypadku aplikacji, które nie mają do zaoferowania wielu funkcji. To z kolei uniemożliwia wprowadzenie wielu ciekawych z punktu widzenia klienta funkcji, np. geolokalizacji. Mogłaby ona pokazywać, czy dany użytkownik znajduje się we właściwej strefie płatnego parkowania.

System stosowany przez SkyCash jest niestabilny i od początku funkcjonowania boryka się z częstymi awariami. Czasem są one niewielkie i firma szybko radzi sobie z przywróceniem działania, lecz średnio raz na pół roku operator zalicza potężne i odnotowywane w mediach wpadki.

Dlaczego SkyCash?

Zapewne u wielu osób zrodziło się pytanie, dlaczego takie miasta jak Warszawa zdecydowały się na współpracę z tym właśnie operatorem, oddając mu praktycznie monopol. Gdy ZDM Warszawa podpisywał umowę ze SkyCash było już głośno na temat problemów z usługą naliczania opłat za parkowanie. Co więcej, istnieją jeszcze inne firmy oferujące te same usługi, doskonale radzące sobie na polskim rynku, ale wiele lat nie były obecne na rynku warszawskim. A jednak w grudniu 2021 r. Warszawa wyłoniła jako zwycięzcę w jednej części przetargu znów właśnie SkyCash, czyniąc z niego znów prawie monopolistę w mieście. Co ciekawe, okazuje się, że SkyCash jest oficjalnym operatorem przede wszystkim w tych miastach, w których rządy sprawuje Platforma Obywatelska lub środowiska zbliżone do PO.

Szczególnie dziwi fakt, że ZDM nic nie robi sobie z tego, że kierowcy czy też osoby chcące zakupić bilety, muszą borykać się z przeciwnościami, błędami systemowymi czy niesprawiedliwie naliczanymi płatnościami. Okazuje się, że bez znaczenia pozostaje nawet podważona wiarygodność firmy przez Komisję Nadzoru Finansowego. KNF nie tylko wpisał SkyCash na listę niewiarygodnych firm, ale też złożył pod koniec sierpnia tego roku zawiadomienie do prokuratury.

“Sprawa ma charakter czysto formalny”

SkyCash odniósł się oficjalnie jedynie do zawiadomienia złożonego przez KNF do prokuratury. Firma tłumaczy, że zarzut dotyczy emisji z lipca i września 2022 r., w których zabrakło tzw. memorandum. Spółka miała przedstawić Komisji własne argumenty, jednak, jak twierdzi, “niezależnie od słuszności i racji, SkyCash Poland S.A. jako podmiot nadzorowany, zawsze stosuje się do decyzji i zaleceń KNF. W związku z powyższym (…) prowadzone emisje zostały wstrzymane, a Spółka zwróciła niezwłocznie wszystkie wpłaty inwestorom”.

Mówiąc krótko, dla spółki “sprawa ma charakter czysto formalny” - co też zaznaczyła w swoim oficjalnym oświadczeniu. Prawda jednak wygląda nieco inaczej. Właścicielem SkyCash są fundusze Opera. Od kilku lat podmiot ten wraz z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Maciejem Kwiatkowskim przegrywa sprawy z inwestorami lub też nakładane są na niego przez KNF kary pieniężne. Przykładem może być złożony w lipcu ubiegłego roku wniosek o nałożenie na Opera Dom Maklerski kary w wysokości 1 mln zł. Powodem tej decyzji był brak odpowiedniej liczby osób pełniących funkcję członka zarządu w Domu Maklerskim. Co więcej, w maju tego roku rozpoczęła się procedura likwidacji funduszu Opera TFI.

Jednak jeszcze większe wątpliwości co do wiarygodności spółki SkyCash wzbudza niesłusznie posiadana licencja Krajowej Instytucji Płatniczej. Okazuje się bowiem, że firma od wielu lat nie spełnia bardzo ważnych wymogów kapitałowych, które są określane Ustawą o Usługach Płatniczych. Przepisy prawne wymagają, by minimalne Fundusze Własne wynosiły równowartość 125 tys. euro. Na dzień 31.12.2022 r. kurs euro wynosił 4.6899 zł, a więc interesująca dla minionego roku wartość to: 586.237,50 zł.

KIP bierze pod uwagę sumę wszystkich kapitałów własnych na koniec okresu, korygując je m.in. o stan wartości niematerialnych. Ostatniego dnia grudnia 2022 r. SkyCash posiadała Kapitały własne na kwotę 7.613.929,10 zł (po odjęciu już wszelkich strat), a wartości niematerialne wg bilansu wynosiły 9.117.843,83 zł.

Saldo tych pozycji jest liczbą ujemną i wynosi minus 1.503.914,73 zł., więc niedobór Funduszy do osiągnięcia tylko minimalnego pułapu wynosi wg stanu na 31.12.2022 r. aż 2.090.152,23 zł. W przypadku roku 2021 brak wymogów kapitałowych był jeszcze większy i wyniósł ponad 3,7 mln zł.

Co na to SkyCash?

Próbowaliśmy skontaktować się z przedstawicielem spółki SkyCash, by uzyskać komentarz w sprawach budzących kontrowersje. Niestety, firma unikała kontaktu z nami i nie odpisała na nasze pytania z sobie tylko znanych powodów.

Pytaliśmy SkyCash o to, jak ocenia zawiadomienie prokuratorskie KNF złożone na spółkę, a także o to, jak obecność na liście ostrzeżeń publicznych KNF odbiła się na liczbie klientów korzystających z usług aplikacji. Próbowaliśmy także potwierdzić informacje o przegrywanych sprawach sądowych przez fundusze Opera i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Macieja Kwiatkowskiego oraz o likwidacji funduszu Opera TFI.

Poprosiliśmy o komentarz w sprawie wymogów kapitałowych dla KIP, a także o zarzuty, według których SkyCash wygrywa przetargi w miastach na wyłączność.