PiS uderza w Tuska. "Jednak kłamał"

Kampania wyborcza staje się coraz ostrzejsza. Prawo i Sprawiedliwość w najnowszym spocie po raz kolejny atakuje lidera Platformy Obywatelskiej.

W najnowszym spocie PiS przypomina, jak Donald Tusk obiecywał, że nie ma zamiaru opuszczać Polski dla unijnego stanowiska.

– Różnica jest prosta. On mówił że chce zajmować się sprawami „polskimi” i jeszcze do końca lipca 2014 obiecywał że nie wybierze się do Brukseli. Bo w Polsce jest skuteczniejszy. Jednak kłamał, bo miesiąc później przyjął synekurę w UE i opuścił Polskę. Już to zrobił i znów zrobi to samo. A my dotrzymaliśmy większości obietnic i zostaliśmy na posterunku. Polska rozwinęła się jak nigdy. Wybór należy do ciebie – mówi lektor w nowym klipie PiS, opublikowanym w social media.

Akcja "kłamstwa Tuska" stanowi swego rodzaju przerywnik od prezentacji postulatów programowych. W tym tygodniu politycy PiS przedstawili "Konkrety PiS" nazwanych: "Przyjazne Osiedle", "Dobry Posiłek", "Lokalna Półka" i "Bon szkolny – Poznaj Polskę". Następnie opublikował serię nagrań uderzających w lidera PO.

Wewnętrzne sondaże PO

Tymczasem jak donosi Onet, sztab Koalicji Obywatelskiej od tygodni codziennie otrzymuje wyniki trackingu sondażowego, który pokazuje zmiany poparcia dla poszczególnych partii. Wnioski płynące z tych badań nie napawają optymizmem. Od połowy sierpnia poparcie dla PiS sukcesywnie rośnie, a dla PO - stoi w miejscu.

Rozmówcy portalu wskazują na dwie rzeczy, które zdecydowały o zmianie poparcia. Po pierwsze, kampania PiS dot. tego, że tylko rząd jest w stanie zapewnić Polsce bezpieczeństwo, po drugie spór z Ukrainą ws. zboża, co miało odebrać poparcie Konfederacji. Ponadto w KO odnotowano, że PiS wyraźnie zwiększył swoją aktywność w internecie.

