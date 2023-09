Co proponuje PiS? Kaczyński: Przed nami wielkie zadanie

Kaczyński rozpoczął swoje wystąpienie od wymienienia wartości, na których opiera się program PiS. – Te wartości są niezmienne. Szliśmy przez 30 kilka lat tą samą drogą. Po pierwsze, godność każdego człowieka. Godność, która nie może zależeć od pozycji społecznej, od wieku, od rasy. Każdy ma swoją godność i my to szanujemy – mówił prezes PiS podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości, która ma miejsce w Końskich.

Druga wartość dotyczy ludzkiego życia. – Niestety nie jest to oczywiste w wielu krajach. Wiele ideologi podważa tę wartość. Człowiek ma żyć, gdy jest młody silny i szczęśliwy, a potem może być różnie. My tę ideologię odrzucamy. Odrzucamy też atak na życie bezbronnych. Kobieta w ciąży ma pełne prawo do życia i zdrowia i ono musi być uznawane – mówił.

Wolność i solidarność

Kolejną wartością wymienioną przez Kaczyńskiego była wolność. – Każdy człowiek musi mieć swoją sferę wolności. Nie jest zadaniem państwa zabierać tę wolność. Ale ta wolność polega też na uczestnictwie we władzy. Za pomocą referendum czy uczestnictwa w wyborach. Dziś jest tendencja by to kwestionować, by przekazywać władzę różnym instytucjom. My te dążenia odrzucamy – podkreślał. Jak zaznaczył Kaczyński, "władza jest w rękach narodu".

Czwartą wartością wymienioną jest solidarność. – Ci którzy doprowadzają do zimnej wojny domowej odrzucają solidarność. My ją przyjmujemy – mówił.

Jak dodał, PiS odrzuca kolektywizm, ale również i skrajny indywidualizm.

Kolejna wartość wymieniona przez Kaczyńskiego to "równość". – Chodzi o zasypywanie różnic między grupami społecznymi. Nie chodzi o kwestionowanie naturalnych różnic między ludźmi, ale o to, by ludzie mieli poczucie podmiotowości w życiu społecznym – mówił. Jak dodał, jego ugrupowanie odrzuca wszelkiego rodzaju elitaryzm, a szczególnie "ten źle rozumiany".

– Kolejna wartość to sprawiedliwość. Ona jest sprzeczna z koncepcjami skrajnego liberalizmu i darwinizmu społecznego, gdzie wygrywa silniejszy. Jesteśmy przeciwni – mówił.

Rodzina i naród

Jak zaznaczył realizacja tych wartości wymaga ładu społecznego, którego centrum jest rodzina oparta na związku kobiety i mężczyzny. – Odrzucamy wszelki atak na tę rodzinę, twierdzenie, że jest źródłem opresji. Oczywiście, że zdarzają się różne historie, ale rodzina jako instytucja nie jest źródłem opresji. Rodzina to jedyne miejsce, gdzie dzieci mogą przyjść na świat i być dobrze wychowane – mówił.

– Kolejną wartością jest naród. Odrzucamy ideologie kwestionujące naród. W Polsce przybiera to specyficzny charakter. To jest mikromania narodowa, to pedagogika wstydu. My to odrzucamy, naród jest wartością. My Polacy mamy się do czego odwołać. Nasza historia była trudna, ale też wielka – mówił.

Następną kwestią podniesioną przez Kaczyńskiego jest bezpieczeństwo. – Można je rozumieć bardzo szeroko, od militarnego po socjalne. Dla nas wartością, o której trzeba tu powiedzieć z całą siłą, jest państwo. Ono jest naturalną organizacją narodu, nie tworzy go, ale bez niego naród nie może się rozwijać i trwać – mówił.

Jak dodał, nigdy nie może powtórzyć się sytuacja, w której Polska formalnie była na mapach świata, ale nie była suwerenna. – My PRL odrzucamy, chociaż nie odrzucamy ludzi, którzy wtedy pracowali i budowali – mówił.

Kaczyński: Naprawiliśmy finanse

Kaczyński mówił, że "polityką matką", która umożliwiła wszystkie inne, była reforma finansów. – Wypływ środków został w dużej mierze okiełznany. To była podstawa do innych działań. Do wielkiej polityki społecznej, której symbolem jest 500 plus – mówił.

Jak dodał, to ta reforma umożliwiła projekty skierowane do poziomu lokalnej oraz polityki bezpieczeństwa. – Prowadzimy wielką politykę lokalną, politykę realizacji inwestycji, aby podnosić rozwój państwa. Podjęliśmy się realizacji wielkiej polityki bezpieczeństwa, która ma chronić Polskę przed wojną – mówił.

– Przyszły kryzysy, przypłynęły czarne łabędzie: COVID, wojna, inflacja. Dzięki reformie finansów mogliśmy prowadzić politykę antykryzysową – mówił.

– Idziemy w dobrą stronę. W naszym programie szukamy nowych źródeł efektywności gospodarczej. Odwołujemy się w naszym programie do rezerwy instytucjonalnej, czyli naprawy finansów publicznych, reformy sądownictwa i kwestii bezpieczeństwa – dodał.

Kaczyński zapowiada emerytury stażowe

– W 2015 roku 30% dzieci żyło w sferze zagrożenia nędzą. Zmniejszyliśmy ten wskaźnik do 3,2 proc. Dziś doganiamy Zachód. Wzrósł poziom życia Polaków dzięki naszej wielkiej polityce społecznej... Wzrost gospodarczy jest dobrą zapowiedzią na przyszłość. To, co wydawało się nie możliwe zostało przez nas osiągnięte. Mamy sukcesy w różnych dziedzinach, poradziliśmy sobie w czasie kryzysu – mówił.

Dalej Kaczyński podkreślił, że ważna w programie PiS jest rodzina i jej zabezpieczenie finansowe. – Rozwiązywać będziemy problemy mieszkaniowe. Pamiętamy o służbie zdrowia, na którą środki będą gwałtownie zwiększane. Zależy nam na tym, aby Polska była państwem scyfryzowanym, ale z zastrzeżeniem obrony gotówki! – mówił.

Kaczyński zapowiedział też emerytury stażowe. – Wprowadzimy program "Przyjazne Osiedle". W szpitalach poprawi się jakość posiłków, a rolników wesprzemy poprzez program Lokalna Półka. Dzieci będą korzystały z Bonu szkolnego - Poznaj Polskę. Wprowadzimy emerytury stażowe dla kobiet w wieku 38 lat i dla mężczyzn w wielu 43 lat – mówił.

