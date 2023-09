Witek: To za rządów Donalda Tuska było "piekło kobiet"

Trwa konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości w Końskich. Podczas wydarzenia prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński zapowiedział wprowadzenie emerytur stażowych.

Po liderze partii rządzącej, głos zabrała marszałek Sejmu. W swoim wystąpieniu Elżbieta Witek zaatakowała przewodniczącego Platformy Obywatelskiej.

– Czy Donald Tusk myślał o kobietach, które musiały "na zaszyt" kupować jedzenie dla dzieci? Czy Donald Tusk myślał o kobietach, które musiały żyć z oprawcami? To za rządów Donalda Tuska było "piekło kobiet" – stwierdziła polityk.

Witek: Dziś kobiety nie muszą krzyczeć wulgarnych haseł

– Dziś kobiety nie muszą krzyczeć wulgarnych haseł, by zmieniać Polskę. Dziś kobiety zmieniają Polskę poprzez swój intelekt i pracę. Państwo zaopiekowało się kobietami. Państwo pomaga kobietom łączyć pracę z rodziną – zwróciła uwagę Elżbieta Witek. – Polskie kobiety są nowoczesne i szanują tradycję. Nasz program jest dla kobiet, które chcą realizować swoje marzenia i posiadać rodzinę. Te wybory są bardzo ważne. Dziś Polska wygląda zupełnie inaczej niż osiem lat temu. Zachęcajmy wszystkich do pójścia na wybory i do zagłosowania na Prawo i Sprawiedliwość – mówiła marszałek Sejmu.

– Pokazaliśmy, że w polityce można być skutecznym i dotrzymywać słowa. Wiemy, że daliśmy radę, a obietnice zostawały sukcesywnie spełniane. Opieramy się na silnym fundamencie, jakim jest polska rodzina. W tej rodzinie dostrzegamy wszystkie pokolenia, bo państwo ma obowiązek troszczyć się o każdego obywatela. Dla nas nie ma podziałów na lepszych i gorszych – powiedziała Witek.

Marszałek zauważyła, że rząd Prawa i Sprawiedliwości "znalazł pieniądze na realizację odpowiedniej polityki". – Dla nas seniorzy są bardzo ważną grupą społeczną. Przywróciliśmy wolność Polakom, ponieważ obniżyliśmy wiek emerytalny. Polacy mogą sami decydować, czy chcą dłużej pracować – stwierdziła.

