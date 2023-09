Kukiz pojawił się na konwencji PiS: Można być na PiS wkurzonym

W niedzielę odbyła się konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Prezes PiS ogłosił na niej wprowadzenie emerytur stażowych, podczas gdy premier Morawiecki mówił o konieczności rozwoju gospodarczego Polski.

W konwencji uczestniczył również Paweł Kukiz. – Od blisko 20 lat idę po jedną, jedyną, najważniejszą dla mnie sprawę na świecie, w polityce – po zmianę sposobu wybierania posłów. Idę po ordynację, o której konieczności mówiła już Solidarność w projekcie obywatelskim Konstytucji i o której w 1999 roku mówił śp. premier Jan Olszewski – stwierdził Paweł Kukiz na konwencji programowej PiS.

Kukiz: W TVN powiedzą, że się podlizuję

– Jednym słowem, wiem że za chwileczkę to wytną w TVN-ie i powiedzą: Kukiz podlizuje się temu dyktatorowi Kaczyńskiemu. A ja powiem jedną rzecz: pierwszy polski polityk, który wywiązał się absolutnie ze wszystkich swoich zobowiązań, którego można wierzyć, to Jarosław Kaczyński – stwierdził Paweł Kukiz na konferencji programowej PiS.

Lider Kukiz'15 wskazał, że w programie PiS wpisano zmianę w sposobie wybierania posłów - 230 posłów wybieranych przez obywateli i 230 posłów wybieranych przez partie polityczne.

Jak dodał, w przeszłości, gdy PO głosiła konieczność zmiany ordynacji był wielkim orędownikiem partii Tuska. Potem jednak Platforma zdradziła ten program. – Moim celem jest to, aby nie dopuścić Platformy Obywatelskiej do powrotu do władzy. Ze względu na PSL nie ma sędziów pokoju, ale będą ponieważ zostało to wpisane w program Prawa i Sprawiedliwości – mówił.

Kukiz: Można być wkurzonym

– Są powody i ja takie widzę i mam, by czuć też do PiS-u pretensje, że można być na PiS, mówiąc delikatnie, wkurzonym, bo PiS-u nie ominęły również wady, które są tożsame dla partii politycznych w Polsce. Żeby to zmienić, to najpierw trzeba bezwarunkowo zmienić ordynację wyborczą, bezwarunkowo zmienić podstawy tego parlamentaryzmu. Jestem tutaj z wami, ponieważ te podstawy, zmiany zostały wpisane do programu Zjednoczonej Prawicy, do programu PiS. Jest to jedyna partia, która dotrzymuje swoich obietnic. Dlatego jestem tutaj, żeby z tą partią tutaj razem zwyciężyć dla Polski, bo Polska, powiem jak Paderewski, nie porównując się, bo był genialny, bo Polska zawsze była, jest i będzie moją jedyną partią – stwierdził Paweł Kukiz na konferencji programowej PiS.

Przypomnijmy, że Paweł Kukiz będzie kandydował w październikowych wyborach do Sejmu z pierwszego miejsca na liście PiS w Opolu. Decyzja polityka związana była z wpisaniem przez partię do swojego programu jego postulatów wyborczych, czyli: zmiany ordynacji wyborczej na model mieszany, dnia referendalnego i sędziów pokoju.

