Kaczyński przedstawił konkrety programowe. Fala komentarzy po konwencji PiS

W sobotę odbyła się konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości w Końskich. Podczas wydarzenia prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński zapowiedział wprowadzenie emerytur stażowych.

– Była mowa o stażowych emeryturach. Długo to trwało, bo już minęły 43 lata od podpisania porozumień sierpniowych. Ale dziś mogę powiedzieć z radością: 38 lat dla kobiet, 43 dla mężczyzn – oświadczył lider Zjednoczonej Prawicy. – To jest wynik długiej pracy, rokowań rządu – dodał Kaczyński, dziękując premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz ministrom.

Fala komentarzy

Przemówienie prezesa Prawa i Sprawiedliwości spotkało się z licznymi komentarzami zarówno ze strony obozu rządzącego, jak i opozycji. "Rewelacyjne wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego! Świetna konwencja na drodze po kolejne zwycięstwo PiS w wyborach" – skomentowała we wpisie na portalu społecznościowym X (dawniej Twitter) europoseł Elżbieta Rafalska.

"Jarosław Kaczyński wśród zwykłych Polaków w Końskich mówił o godności każdego człowieka. Tusk wśród wystylizowanych działaczy robi to co potrafi najlepiej, kłamie i sieje złe emocje" – stwierdził szef sztabu wyborczego PiS, eurodeputowany Joachim Brudziński.

Natomiast Jadwiga Emilewicz zauważyła, że program PiS ufundowany jest na wartościach: poszanowania ludzkiej godności, sprawiedliwości i wolności; prymacie rodziny jako centrum życia społecznego oraz silnego suwerennego państwa. "Z tych fundamentów płyną konkretne propozycje" – podkreśliła polityk.

"Koniec PiS"

Zupełnie inny obraz konwencji PiS wyłania się z wpisów polityków opozycji. "Nie ma lepszego dowodu na koniec PiS, niż dzisiejsze wystąpienie prezesa" – ocenił poseł Koalicji Obywatelskiej Arkadiusz Myrcha.

"Konwencja programowa KO – konkretne rozwiązania, które przywrócą kobietom godność i prawo do decydowania o sobie. W tym samym czasie łaskawca Kaczyński uznaje, że w sumie, to kobieta w ciąży też ma prawo do życia. To nie jest śmieszne. To jest straszne" – napisała z kolei wicemarszałek Sejmu, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska.

