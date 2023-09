Czym jest debata prawdziwa, widać na ringu bokserskim – jeden na jednego i debatują, który mocniejszy, sprawniejszy, szybszy, mądrzejszy, bardziej skuteczny. Tłuką się samodzielnie. Jeden na jednego. Trener czeka w narożniku, czasem coś krzyknie z boku i tyle jego pomocy. Przed pojedynkiem istnieją treningi i sztab opracowujący strategie, sztab, który studiował wcześniejsze walki twojego przeciwnika i rozpracował go dla ciebie, na ile się dało, jednak ostatecznie na ringu jesteś sam na sam z przeciwnikiem.

To jest debata! Dzisiejsze „debaty” kandydatów to oszustwo, pozory. Pytania zadaje dziennikarz moderator. A na cholerę on tu? I po co ten tykający zegar i szkolny dzwonek, że twój czas się skończył? W przyszłości obecny kandydat może zostać premierem. Czy gdy on kiedyś będzie rozmawiał z Putinem, też będzie jakiś moderator? Czy będzie dzwonek nakazujący przerwać myśl w pół słowa? Będziesz, człowieku, sam na sam z wrogo nastawioną bestią!