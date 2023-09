Beatyfikacja rodziny Ulmów. Ziobro: Wielka nauka i zobowiązanie

W niedzielę w Markowej odbyła się beatyfikacja dziewięcioosobowej rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów zamordowanych przez niemieckich żołnierzy w marcu 1944 r. za pomoc Żydom.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Ziobro: Wielka nauka i zobowiązanie

"To wielki honor i nadzwyczajne duchowe przeżycie wziąć udział w uroczystości beatyfikacji Rodziny Ulmów w Markowej. Rodziny zamordowanej przez Niemców wraz z dziećmi. Także tym nienarodzonym. Dla nas, chrześcijan i Polaków, ich bohaterstwo i poświęcenie to również wielka nauka i zobowiązanie. By zawsze dawać świadectwo naszej wiary i tożsamości, gdy zagraża im antyludzka i bezbożna cywilizacja. Także dziś" – napisał w serwisie X lider Suwerennej Polski.

Rodzina Ulmów beatyfikowana

List papieża Franciszka, w którym oficjalnie ogłoszono przyjęcie rodziny Ulmów do grona błogosławionych Kościoła katolickiego odczytał kardynał Marcello Semeraro.

Wyniesieni na ołtarze zostali Józef i Wiktoria Ulmowie oraz ich dzieci: Stanisława, Barbara, Władysław, Franciszek, Antoni, Maria oraz bezimienne dziecko, które przyjęło chrzest krwi w chwili męczeństwa.

Wraz z kardynałem Marcello Semeraro Mszę św. koncelebrowało blisko 1000 kapłanów oraz 80 kardynałów i biskupów z Polski i zagranicy. Według szacunkowych danych w uroczystości wzięło udział ponad 34 tys. wiernych.

Proces beatyfikacyjny rodziny rozpoczął się we wrześniu 2003 roku. W ubiegłym roku papież Franciszek podpisał dekret otwierający drogę do uznania ich za błogosławionych.

