Beatyfikacja rodziny Ulmów. Franciszek nawiązał do Ukrainy

W niedzielę w Markowej odbyła się beatyfikacja dziewięcioosobowej rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów zamordowanych przez niemieckich żołnierzy w marcu 1944 r. za pomoc Żydom.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Franciszek: Rodzina Ulmów jest dla nas wzorem

Po odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” i udzieleniu apostolskiego błogosławieństwa Ojciec Święty przypomniał o dzisiejszej beatyfikacji w Markowej Józefa i Wiktorii Ulmów oraz siódemki ich dzieci, oraz zachęcił do naśladowania ich miłości do bliźniego znajdującego się w potrzebie.



– Dziś w Markowej w Polsce beatyfikowano męczenników Józefa i Wiktorię Ulmów wraz z ich siedmiorgiem małych dzieci. Cała rodzina została zgładzona przez nazistów 24 marca 1944 roku za udzielenie schronienia kilkorgu Żydom, którzy byli prześladowani. Nienawiści i przemocy, które charakteryzowały tamten czas, przeciwstawili miłość ewangeliczną. Ta polska rodzina, która stanowiła promyk światła w mrokach II wojny światowej niech będzie dla nas wszystkich wzorem do naśladowania w dążeniu do dobra, w służbie potrzebującym. Brawa dla tej rodziny! – mówił papież.

W trakcie krótkiej przemowy Franciszek nawiązał również do wojny toczącej się na Ukrainie. – Za ich przykładem poczujmy się wezwani do przeciwstawienia sile oręża - moc miłosierdzia, retoryce przemocy - wytrwałość w modlitwie. Uczyńmy to nade wszystko dla bardzo wielu krajów, które cierpią z powodu wojny. Myślę tutaj szczególnie, byśmy zintensyfikowali modlitwę za umęczoną Ukrainę - są tutaj flagi Ukrainy tak bardzo cierpiące – mówił papież.

Rodzina Ulmów beatyfikowana

List papieża Franciszka, w którym oficjalnie ogłoszono przyjęcie rodziny Ulmów do grona błogosławionych Kościoła katolickiego odczytał kardynał Marcello Semeraro.

Wyniesieni na ołtarze zostali Józef i Wiktoria Ulmowie oraz ich dzieci: Stanisława, Barbara, Władysław, Franciszek, Antoni, Maria oraz bezimienne dziecko, które przyjęło chrzest krwi w chwili męczeństwa.

Wraz z kardynałem Marcello Semeraro Mszę św. koncelebrowało blisko 1000 kapłanów oraz 80 kardynałów i biskupów z Polski i zagranicy. Według szacunkowych danych w uroczystości wzięło udział ponad 34 tys. wiernych.

Proces beatyfikacyjny rodziny rozpoczął się we wrześniu 2003 roku. W ubiegłym roku papież Franciszek podpisał dekret otwierający drogę do uznania ich za błogosławionych.

