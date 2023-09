Podniesienie wieku emerytalnego? Bosak: Niestety, to nas nie ominie

W sobotę odbyła się konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości w Końskich. Podczas wydarzenia prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński zapowiedział wprowadzenie emerytur stażowych.

– Była mowa o stażowych emeryturach. Długo to trwało, bo już minęły 43 lata od podpisania porozumień sierpniowych. Ale dziś mogę powiedzieć z radością: 38 lat dla kobiet, 43 dla mężczyzn – oświadczył lider Zjednoczonej Prawicy. – To jest wynik długiej pracy, rokowań rządu – dodał Kaczyński, dziękując premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz ministrom.

Bosak: Kto za to ma płacić?

W poniedziałek w programie "Graffiti" na antenie Polsat News współprzewodniczący Konfederacji Krzysztof Bosak zaznaczył, że jeżeli propozycja PiS dot. emerytur stażowych ma być adresowana do wszystkich pracowników, to jego ugrupowanie jest "zdecydowanie przeciwne", ponieważ "to jest de facto propozycja dalszego obniżania wieku emerytalnego". Jak zauważył polityk, obecnie mamy jeden z najniższych wieków emerytalnych w całej Unii Europejskiej, a także "dramatycznie złe" prognozy ZUS-u co do poziomu emerytury.

– Uważam, że niezależnie, kto będzie w Polsce rządził, podniesienie wieku emerytalnego, niestety, nas nie ominie – oświadczył Bosak. – Jeżeli ludzie żyją coraz dłużej, jeżeli mamy coraz większe wydatki, bo np. oczekiwany standard ochrony zdrowia rośnie, kto za to ma płacić? – pytał.

– Przede wszystkim jako mężczyzna mam duży problem z tym, że mamy tak ogromną różnicę wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Kobiety żyją dłużej i przechodzą na emerytury wcześniej. To powoduje, że otrzymują niższe emerytury, ale dodatkowo przede wszystkim to powoduje, że znaczną część swojego życia, niestety, są na tej emeryturze, a nie czynne zawodowo – powiedział prezes Ruchu Narodowego.

– My nie wesprzemy ani władzy PiS, ani Platformy. Chcemy zmiany politycznej i programowej oraz zmiany stylu uprawiania polityki – podkreślił.

Referendum 15 października

17 sierpnia Sejm przyjął uchwałę o zarządzeniu referendum na 15 października, czyli w dniu wyborów parlamentarnych. W referendum padną cztery pytania:

Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?

Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?

Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

