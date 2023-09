Wiceminister finansów zapewnia: Wszystkie obietnice PiS mają pokrycie w budżecie

W sobotę odbyła się konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości w Końskich. Podczas wydarzenia prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński zapowiedział wprowadzenie emerytur stażowych.

– Była mowa o stażowych emeryturach. Długo to trwało, bo już minęły 43 lata od podpisania porozumień sierpniowych. Ale dziś mogę powiedzieć z radością: 38 lat dla kobiet, 43 dla mężczyzn – oświadczył lider Zjednoczonej Prawicy. – To jest wynik długiej pracy, rokowań rządu – dodał Kaczyński, dziękując premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz ministrom.

Konkrety PiS. "Mają pokrycie"

– Nasze obietnice wyborcze, nasze propozycje programowe są ostrożne i bardzo dobrze policzone. Mieszczą się w możliwościach, jakie dziś państwo polskie posiada. Jesteśmy tą formacją polityczną, która jeśli coś obiecuje, coś zapowiada, to podpisuje kontrakt społeczny z Polakami i z tego się wywiązuje. To nas odróżnia od poprzedników, że traktujemy te zobowiązania serio i je realizujemy. Zresztą część z nich już jest przyjęta prawnie i np. 800 plus dzieci będą otrzymywać od przyszłego roku – powiedział wiceminister finansów Artur Soboń, który w poniedziałek był gościem programu "Kwadrans polityczny" na antenie TVP1.

Polityk PiS zapewnił, że wszystkie konkrety partii rządzącej mają pokrycie w budżecie państwa.

Zdaniem wiceministra Sobonia, program emerytur stażowych obejmie niewiele osób, ale to ważne zobowiązanie z punktu widzenia relacji ze stroną społeczną. Jak wskazał, jest to postulat "Solidarności", który był jeszcze wpisany na sztandarach Sierpnia '80. – To znamienne, że tego samego dnia, kiedy my mówimy, że realizujemy historyczne postulaty świata pracy, to Tusk mówi o emeryturach SB-ckich jako o swoim programie na rzecz emerytów – stwierdził wiceszef resortu finansów.

– Emerytury stażowe to możliwość, a nie obowiązek. Zmieniła się struktura na rynku pracy w stosunku do tej, jaka miała miejsce na początku lat 80. Mamy mniej przemysłu ciężkiego, warunki pracy są lepsze, żyjemy dłużej, ale to nie zmienia faktu, że wciąż są takie miejsca, gdzie praca jest bardzo ciężka – dodał.

