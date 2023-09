Wojsko Polskie otrzyma HIMARS-y. Błaszczak zatwierdził umowę

Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało w komunikacie, że minister Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę ramową na pozyskanie elementów wyrzutni rakietowych HIMARS na potrzeby systemu HOMAR-A. "Przedmiotem umowy są dostawy wyrzutni na potrzeby 27 dywizjonów artylerii rakietowej systemu HOMAR-A, a także pakietów logistycznego i szkoleniowego. Strona amerykańska zapewni również wsparcie techniczne" – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem rozpoczęcie dostaw przewidywane jest na 2025 rok.

Błaszczak: Polska jest bezpieczna, kiedy Wojsko Polskie jest silne

Szef resortu obrony narodowej podkreślił, że wzmacnianie wojska to argument odstraszający agresora. – Konsekwentnie będziemy realizować program wzmacniania Wojska Polskiego, ponieważ Polska jest bezpieczna, kiedy Wojsko Polskie jest silne – akcentował.

MON informuje, że rakiety te są przeznaczone do zapewnienia niezbędnego wsparcia ogniowego na rzecz Wojsk Lądowych poprzez wykonywanie głębokich uderzeń ogniowych.

Jak poinformował Mariusz Błaszczak, w ramach zawartej umowy strona amerykańska zobowiązuje się do przekazania polskim firmom między innymi technologii na produkcję wybranego pocisku do wyrzutni HIMARS. W ramach polonizacji wyrzutnie mają być montowane na podwoziu Jelcza, a polski Topaz będzie systemem zarządzania polem walki. Jak zapewniają rządzący, to kolejny krok modernizacji Wojska Polskiego.

W 2022 roku Polska przeznaczyła na obronność 2,4 procent PKB. Spośród wszystkich krajów NATO więcej wydały tylko Stany Zjednoczone i Grecja. W tym roku Polska planuje wydać na obronę prawie 4 procent PKB, czyli dwa razy więcej niż rekomenduje NATO. Krajowe wydatki wojskowe Polski rosną równolegle z planami zwiększenia liczebności armii do 300 tys. żołnierzy.

