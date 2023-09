Tusk o polskich mikroprzedsiębiorcach. "Państwo się od nich odwróciło"

W poniedziałek Tusk odwiedził województwo śląskie, gdzie spotkał się z mieszkańcami i przedsiębiorcami. W trakcie wizyty rozmawiał między innymi o trudnościach, przed jakimi stoją właściciele małych sklepów i hurtowni. W jego ocenie państwo odwróciło się od małych przedsiębiorców.

Lider Platformy Obywatelskiej rozmawiał z właścicielką niewielkiej hurtowni i pasmanterii w Wodzisławiu Śląskim. – To, co uderza najbardziej, to poczucie zagrożenia. Wszędzie w Polsce słyszę od właścicieli małych sklepów i małych hurtowni, że być może są to ich ostatnie miesiące – powiedział.

Tusk: Polski handel jest fundamentalnie zagrożony

Polityk wyraził głębokie zaniepokojenie, słysząc od właścicieli małych sklepów i hurtowni, że przyszłość ich przedsiębiorstw stoi pod znakiem zapytania. Zwrócił uwagę, że głównym problemem jest nierówna konkurencja pomiędzy lokalnymi firmami a międzynarodowymi korporacjami, które dysponują znacznie większymi zasobami.

Donald Tusk ocenił, że handel w Polsce jest zagrożony. Jednocześnie zaproponował rozwiązania, które mogą pomóc polskim przedsiębiorcom po wygranych wyborach. Polityk mówił, że rząd Koalicji Obywatelskiej mógłby między innymi przywrócić ryczałtową składkę zdrowotną i opłacanie chorobowego przez ZUS od pierwszego dnia zwolnienia.

Wspomniał też o możliwości wprowadzenia dla osób prowadzących własną działalność płatnego urlopu zdrowotnego, a także podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy rocznie. Warto przypomnieć, że teraz podatek płaci się od dochodów przekraczających 30 tysięcy złotych w skali roku.

"100 konkretów na 100 dni"

W sobotę Donald Tusk zaprezentował podczas konwencji najważniejsze postulaty programowe Koalicji Obywatelskiej. – Jesteśmy w Tarnowie. To tu rozpoczynamy ten wielki finał, który nazwaliśmy "100 konkretów na 100 dni" – mówił polityk, obiecując, że jeśli Koalicja Obywatelska wygra wybory, to w ciągu 100 dni "Polacy będą mieli więcej w kieszeni, będzie taniej w polskich sklepach i będzie lepiej w każdym polskim domu".

