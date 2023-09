Ukraińcy zabrali głos. Miażdżący sondaż dla Zełenskiego

Prezydent Ukrainy nie ma powodów do zadowolenia. Rodacy uważają, że to on jest odpowiedzialny za korupcję w kraju.

Zdecydowana większość Ukraińców uważa, że za korupcję w administracji rządowej i wojskowej bezpośrednio odpowiedzialny jest prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Tylko 18 proc. respondentów nie zgodziło się z tym stwierdzeniem. Fatalny sondaż Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Fundację "Inicjatywy Demokratyczne” im. Ilki Kucherivy wraz z Kijowskim Międzynarodowym Instytutem Socjologii w lipcu 2023 r., 78 proc. respondentów uważa, że prezydent Zełenski jest bezpośrednio odpowiedzialny za korupcję w ukraińskim rządzie i administracji wojskowej. Według rozkładu regionalnego wyniki przedstawiały się następująco: na zachodzie kraju zgodziło się z tym stwierdzeniem 79,1 proc. respondentów, w centrum – 75,9 proc., na południu – 76,1 proc., a na wschodzie – 80,1 proc. Jeśli chodzi o wiek respondentów, młodzi ludzie byli mniej krytyczni wobec głowy państwa niż starsi Ukraińcy. Wśród respondentów w wieku 18–29 lat 70 proc. zgodziło się z tezą, że Zełenski jest bezpośrednio odpowiedzialny za korupcję. Z kolei wśród respondentów w wieku 60+ odsetek ten wyniósł ponad 81 proc. Korupcja na Ukrainie Ostatnie miesiące to na Ukrainie głośne afery korupcyjne. W maju szef Sądu Najwyższego Ukrainy Wsiewołod Knyazew został aresztowany za przyjęcie kilkumilionowej łapówki. Chodzi o nielegalny zysk w wysokości 2,7 mln dolarów. Ukraińskie media donoszą, że korupcja aktywnie szerzyła się wśród komisarzy wojskowych. W Odessie w trakcie trwania wojny Jewhen Borysow, główny oficer wojskowy regionu, otrzymał nieruchomość w Hiszpanii i drogi samochód. We wrześniu na Ukrainie zaczął działać Zunifikowany Portal Sygnalistów Korupcji. Ukraińcy będą mogli informować o przypadkach korupcji. Co więcej, będą za to otrzymywać gratyfikację pieniężną. Prezydent Zełenski próbuje przekonać Ukraińców, że walka z korupcją jest, pomimo trwającej wojny, jednym z priorytetów jego rządu. Pod koniec sierpnia polityk zapowiedział złożenie projektu ustawy zrównującego kary za korupcję z karami za zdradę w czasie trwania stanu wojennego. Czytaj też:

Zełenski o wojnie na Ukrainie: Nie będzie szczęśliwego zakończeniaCzytaj też:

Zełenski: Jeśli nie jesteś z Ukrainą, to jesteś z Rosją