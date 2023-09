Kiedy PiS wprowadzi emerytury stażowe? Morawiecki podał szczegóły

W sobotę odbyła się konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości w Końskich. Jarosław Kaczyński, prezes PiS, zapowiedział między innymi wprowadzenie emerytur stażowych. Natomiast w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki w ramach codziennego cyklu "Kamera u Premiera" zapewnił, że ich wprowadzenie będzie miało miejsce zaraz po wyborach.

– Jeśli wyborcy powierzą Prawi i Sprawiedliwości władzę w najbliższej kadencji, to wprowadzenie emerytur stażowych będzie jedną z priorytetowych decyzji – mówił szef rządu. Jednocześnie podkreślił, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią wiarygodną, "szybko przejdziemy od zapowiedzi do realizacji". Szef rządu przypomniał, że po wyborach w 2015 roku partia rządząca nie zwlekała z uruchomieniem programu 500 plus oraz obniżeniem wieku emerytalnego.

Premier Mateusz zapowiedział również wprowadzenie konsultacji społecznych, podczas których będzie możliwość omówienia szczegółów wprowadzenia emerytur stażowych.

Program bezpłatnych leków

Szef rządu wspomniał w nagraniu również o projekcie bezpłatnych leków. W jego ocenie, to program, z którego najbardziej skorzystają seniorzy. – Miliony opakowań leków, które mogliśmy bezpłatnie przekazać seniorom, to dla nich realna pomoc finansowa – akcentował.

Projekt, który rozszerza dostęp do bezpłatnych leków, Rada Ministrów przyjęła w lipcu 2023 roku. Nową grupą, która skorzysta z programu są: osoby powyżej 65. roku życia; dzieci i młodzież do 18. roku życia. Oznacza to, że przybędzie 11,5 mln osób, które będą uprawnione do otrzymania bezpłatnych leków. Chodzi także o wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Wybory do Sejmu i referendum tego samego dnia

Zgodnie z decyzją prezydenta Andrzeja Dudy, wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą w nich 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję. Część polityków ocenia, że będą to najważniejsze wybory od 1989 roku.

Razem z wyborami odbędzie się referendum, w którym rządzący chcą zapytać Polaków o: wiek emerytalny, migrantów, mur na granicy z Białorusią i wyprzedaż majątku państwowego.

Czytaj też:

Wykaz leków refundowanych i darmowych. Obwieszczenie ministra zdrowiaCzytaj też:

Kaczyński zapowiada emerytury stażowe: 38 lat dla kobiet, 43 dla mężczyzn