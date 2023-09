Kołodziejczak rusza do Strasburga. "Walczyć o polski chleb"

– Wylatuję dzisiaj do Strasburga na 2 dni walczyć o polskich rolników. Walczyć o polski chleb, o to, żeby polskie rolnictwo mogło przetrwać. Dzisiaj spotkanie z szefową Europarlamentu […] Lecę zweryfikować to, co PiS zrobiło w naszej sprawie, w sprawie polskich rolników, polskiego jedzenia – powiedział Michał Kołodziejczak na konferencji prasowej w Warszawie.

Swój wylot do Strasburga zapowiadał już kilka dni temu podczas konferencji z Donaldem Tuskiem. Szef PO Donald Tusk przekazał, niedawno że "wspólnie przygotowujemy wizytę Michała Kołodziejczaka w Brukseli w sprawie napływu produktów z Ukrainy".

Kołodziejczak: Doszło do sytuacji skandalicznej

– W Polsce zarzekają się, że zrobili bardzo dużo. Ja już od wczoraj dostaję sygnały od różnych polityków europejskich, mówiących że oni nie mają przekonania, że polskiemu rządowi zależy na tym, by przepisy, które mają bronić polskie i europejskie rolnictwo były przedłużane – mówił lider AgroUnii.

– Pokażemy, że te sprawy AgroUnia i Koalicja Obywatelska będzie załatwiać. Doszło do sytuacji skandalicznej, kiedy polscy rolnicy nie wiedzą, jakie przepisy będą obowiązywały za kilka dni, tak naprawdę za 3 dni. My nie możemy na to pozwolić – mówił dalej, odnosząc się do wygasającego 15 września unijnego zakazu importu ukraińskiego zboża.

Sojusz KO z AgroUnią

Lider AgroUnii Michał Kołodziejczak wystartuje w jesiennych wyborach do Sejmu z listy komitetu Koalicji Obywatelskiej w okręgu numer 37 (Konin).

Decyzja przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska o zawarciu sojuszu z liderem AgroUnii wywołała spore zdziwienie nie tylko komentatorów oraz rządzących, ale także niektórych przedstawicieli opozycji. Szef PO przekonuje jednak, że związany ze wsią aktywista jest w stanie odebrać poparcie PiS.

– Łączymy się ze środowiskami, z którymi nie zawsze było nam po drodze, z ludźmi, którzy mają na różne poglądy. Ale mają to samo przekonanie co większość Polek i Polaków. Wiedzą, że żeby przywrócić wartości w Polsce, potrzebna jest realizacja jednego celu. A tym celem jest odsunięcie PiS i Jarosława Kaczyńskiego od władzy – stwierdził podczas posiedzenia Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

