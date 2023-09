Tusk: Rzygać się chce

"Zarabiali na pandemii, na chorych dzieciach, na kościelnych działkach, na drożyźnie, na migrantach. Prawi i sprawiedliwi. Rzygać się chce" – napisał były premier na portalu X (dawniej Twitter).

Pod wpisem Tuska pojawiło się wiele komentarzy przedstawicieli obecnej władzy. "Wyjechał do Brukseli zarobić, zostawiając Polskę z problemem nielegalnych imigrantów, biedy i wyprzedanych przedsiębiorstw. Teraz wraca walczyć o niemieckie interesy wciąż rzygając jadem. Obrzydliwe" – stwierdził wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski (Suwerenna Polska). Z kolei europoseł PiS Bogdan Rzońca pisze: "Panie Tusk jak są problemy to do gastrologa. Niemiecka kuchnia jest ciężkostrawna więc zalecam zmianę na polską".

"Rok 2013. 800 tysięcy głodnych dzieci, ponad 3 miliony Polaków żyjących w skrajnej nędzy, płace po 3 zł za godzinę i podwyższenie wieku emerytalnego. Grabież 153 mld zł z OFE, wyższy VAT, likwidacja stoczni, jednostek WP, linii kolejowych i autobusowych, wyprzedaż majątku narodowego. Dekadę temu rodzinom polskim został jedynie płacz i skrwawione nieludzką polityką rządu PO-PSL serca" – wytyka Tuskowi Oskar Szafarowicz, działacz młodzieżówki PiS.

Szef gabinetu prezydenta Dudy, kandydat PiS do Sejmu Paweł Szrot wskazuje: "Desperacja + frustracja. Puszczają nerwy. Będzie jeszcze ciekawiej. Gdybyśmy my tak przejmowali się sondażami, złymi czy dobrymi, nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy".

Coraz bliżej wybory

Prezydent Andrzej Duda zdecydował, że wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą w nich 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję. 6 września upłynął termin rejestracji komitetów wyborczych. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała sześć list ogólnopolskich. Są to: Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska, Konfederacja Wolność i Niepodległość, Trzecia Droga, Nowa Lewica oraz Bezpartyjni Samorządowcy.

Razem z wyborami do Sejmu i Senatu odbędzie się referendum, w którym rządzący chcą zapytać Polaków o: wiek emerytalny, migrantów, mur na granicy z Białorusią i wyprzedaż majątku państwowego.

