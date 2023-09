Jaki o Tusku: Niemieckiemu szatniarzowi puszczają nerwy

"Zarabiali na pandemii, na chorych dzieciach, na kościelnych działkach, na drożyźnie, na migrantach. Prawi i sprawiedliwi. Rzygać się chce" – napisał były premier na portalu X (dawniej Twitter).

Do tego wpisu Tuska odniósł się Patryk Jaki z Suwerennej Polski. "Niemieckiemu szatniarzowi puszczają nerwy. Wcale się nie dziwię. Spot dzięki, któremu Polacy dowiadują się, że dogadał z Niemcami podniesie wieku emerytalnego bije kolejne rekordy. Na samym TT już przekroczył 2,5 mln i dalej rośnie" – wskazuje były wiceminister sprawiedliwości.

twitter

Spot PiS

Jaki nawiązał do poniedziałkowego spotu PiS. W spocie tym prezes Jarosław Kaczyński odbywa krótką rozmowę z rzekomym przedstawicielem ambasady Niemiec w Warszawie. Kaczyński odbiera telefon z biura ambasadora. Jego rozmówca życzy sobie łączenia z kanclerzem RFN i klaruje, że "rentenalter" – wiek emerytalny w Polsce "powinien być taki jak za pana premiera Tuska".

Prezes PiS przywołuje niemieckiego urzędnika do porządku. – Proszę przeprosić pana kanclerza, ale to Polacy w referendum zdecydują w tej sprawie. Nie ma już Tuska i te zwyczaje się skończyły – mówi, po czym rozłącza się i odkłada swoją Nokię.

– Jest rzeczą dla ogromnej części oczywistą, iż Polacy zasługują na to, żeby móc przechodzić na emeryturę w wieku 60. i 65. lat i nie być zmuszani do dłuższej pracy, choć taka możliwość istnieje. Jest też jasne, że każdy, kto dobrze życzy Polsce i Polakom, chce tę sytuację utrwalić. Takim utrwaleniem jest ogłoszenie pytania referendalnego, bo jeśli wszystkie warunki ustalone przez prawo zostaną spełnione – 50 proc. frekwencji, większość głosów za tym, żeby odrzucić propozycję zmiany tej sytuacji – to żaden rząd nie będzie mógł zgodnie z prawem tego zmienić – powiedział prezes Kaczyński podczas poniedziałkowego briefingu prasowego.

