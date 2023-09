Putin: To był nasz błąd

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział we wtorek, że decyzja Związku Radzieckiego o wysłaniu czołgów na Węgry i do Czechosłowacji w celu stłumienia masowych protestów podczas zimnej wojny była błędem. Polityk mówił o tym podczas przemówienia na VIII Wschodnim Forum Ekonomicznym (EEF) we Władywostoku.

– To był błąd – stwierdził Putin zapytany o postrzeganie Rosji jako imperialnej potęgi w regionie w związku z decyzją Moskwy o wysłaniu czołgów do Budapesztu w 1956 r. i do Pragi w 1968 r.

– Niedobrze jest robić w polityce zagranicznej cokolwiek, co szkodzi interesom innych narodów – powiedział Putin. Reuters zauważa, że prezentowanie takich poglądów stoi w sprzeczności z pełnoskalową agresją na Ukrainę, którą Kremla zainicjował 24 lutego 2022 r.

Przywódca Rosji zaznaczył, że Stany Zjednoczone popełniają te same błędy, co Związek Radziecki. Powiedział, że Waszyngton "nie ma przyjaciół, tylko interesy".

Powstanie węgierskie z 1956 r. (nazywane "rewolucją 1956) zostało stłumione przez radzieckie czołgi i wojsko. W walkach zginęło co najmniej 2600 Węgrów i 600 żołnierzy radzieckich. Z kolei Praska Wiosna 1968 zakończyła się, gdy siły Układu Warszawskiego pod wodzą ZSRR najechały Czechosłowacką Republikę Socjalistyczną. Według czeskich historyków w wyniku najazdu zginęło około 137 Czechów i Słowaków.

Putin zapowiada stworzenie broni "na nowych zasadach fizycznych"

Podczas wystąpienia na Wschodnim Forum Ekonomicznym we Władywostoku Putin przekazał też, że Rosja pracuje nad stworzeniem broni "na nowych zasadach fizycznych”.

Prezydent Rosji podkreślił, że taka broń "zapewni bezpieczeństwo każdemu krajowi w najbliższej przyszłości" — cytuje prezydenta Rosji TASS.

Polityk nie wyjaśnił, co konkretnie ma na myśli, ani o jaki rodzaj broni chodzi. Agencja TASS przekazała natomiast, że broń oparta na nowych zasadach fizycznych wiąże się z wykorzystaniem "jakościowo nowych lub wcześniej niestosowanych technologii i zasad działania". Do tej grupy wlicza się najczęściej broń laserową, infradźwiękową, radiową itp.

