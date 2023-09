Minister: Pikniki 800 plus nie były kampanią wyborczą PiS

We wtorek na antenie Radia ZET gościła minister rodziny i polityki społecznej Magdalena Maląg. Prowadzący Bogdan Rymanowski tradycyjnie zadał kilka pytań od internautów. Jedno z nich dotyczyło kosztów poniesionych przez podatników na organizowane przez PiS pikniki promujące program 800 plus.

Minister: A dlaczego mamy odliczać jakieś pieniądze?

Maląg rozpoczęła odpowiedź, ale nie chciała wskazać kwoty, więc Rymanowski odpowiedział, że mowa o sześć milionach zł. – Czy odliczyliście sobie te pieniądze z funduszu kampanijnego? – dopytał.

– A dlaczego mamy odliczać jakieś pieniądze z funduszu? – zapytała polityk PiS.

Dziennikarz zapytał, czy nie dlatego, że była to kampania wyborcza.

– Nie, absolutnie nie. Polityka informacyjna każdego programu, który jest realizowany w różnych obszarach, nie tylko w Ministerstwie Rodziny, zawsze jest realizowana.

Rymanowski zapytał, czy pikniki PiS służyły poprawie dzietności i pomocy socjalnej, czy jednak kampanii wyborczej. – Bo na tych piknikach państwo się pokazywali i korzystaliście – zwrócił uwagę.

– Ale rząd chyba ma prawo pokazywać się i te realizowane spotkania przede wszystkim z rodzinami, pełen pakiet informacji jest przekazywany – mówiła Maląg, na co dziennikarz zapytał, czy nie było to nieuczciwe wobec opozycji, która nie może skorzystać z funduszy rządowych na propagowanie własnych pomysłów.

– Ale my przede wszystkim okazujemy politykę prorodzinną, my się mamy czym pochwalić, a oni się nie mieli czym pochwalić, to co mieli realizować? – odparła polityk.

– Czyli pani zdaniem jest wszystko ok? – podsumował Rymanowski, na co Maląg stwierdziła "oczywiście".

Premier o koszcie waloryzacji

Jeśli chodzi o dodatkowe koszty na realizację programu, rząd wskazał, że waloryzacja wyniesie blisko 24 mld złotych.

Koszt waloryzacji programu to około 24 mld złotych. – To jest przede wszystkim podniesienie, waloryzacja 500 plus do poziomu 800 złotych. Przy czym warto podkreślić że to jest znacznie powyżej inflacji od czasu wprowadzenia tego bardzo ważnego programu, bo pojawiły się takie głosy, że to jedynie rekompensuje inflację. 60 proc. więcej to znacznie więcej niż ośmioletnia inflacja, nawet licząc na koniec tego roku około 46 proc. – powiedział w maju premier Mateusz Morawiecki.

