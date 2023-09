Kulasek: Resetem dla opozycji mogłoby być podpisanie paktu sejmowego

Wybory parlamentarne w Polsce odbędą się 15 października. Polacy wybiorą w nich 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję. 6 września upłynął termin rejestracji komitetów wyborczych. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała siedem list ogólnopolskich. Są to: Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska, Konfederacja Wolność i Niepodległość, Trzecia Droga, Nowa Lewica, Bezpartyjni Samorządowcy oraz Polska Jest Jedna.

W ostatnią sobotę Nowa Lewica zorganizowała konwencję programową w Poznaniu. Wśród propozycji ugrupowania znalazły się 35-godzinny tydzień pracy i 35-dniowy urlop dla pracowników.

Wybory. Kulasek: Reset dla opozycji

W środę w programie "Graffiti" w Polsat News Marcin Kulasek podkreślił, że część kosztów programu wyborczego Nowej Lewicy mogłyby pokryć środki z Krajowego Planu Odbudowy. – To nie jest koncert życzeń, my mamy to wszystko przeliczone, przemyślane – stwierdził sekretarz generalny partii. – Inwestycje, które powstaną ze wstrzymanych środków przyczynią się do zwiększenia dostępnych w budżecie środków, te zaś zostaną wykorzystane do sfinansowania kolejnych obietnic – wyjaśnił.

– Resetem dla opozycji, np. dwa tygodnie przed wyborami 15 października, mogłoby być podpisanie paktu sejmowego o współpracy między czterema partiami opozycji demokratycznej. (...) To by był sygnał dla naszych wyborców, że potrafimy się dogadać w najważniejszych dla Polski sprawach – mówił Marcin Kulasek. – Przede wszystkim byłoby w tym pakcie podejście do Unii Europejskiej, praworządności, naprawienia tych rzeczy, które zepsuło PiS, m.in. w edukacji czy kulturze – dodał.

Lewica w koalicji z Konfederacją?

– Chcę powiedzieć jednoznacznie, że Lewicy nie będzie w takim rządzie, w którym znajdzie się Konfederacja – oświadczył sekretarz generalny Nowej Lewicy.

Tym samym polityk odniósł się do słów rzecznika prasowego Platformy Obywatelskiej Jana Grabca o "ciekawych pomysłach" Konfederacji. – Mamy miesiąc do wyborów, wszystko może się wydarzyć, ale co do zasady my powinniśmy walczyć o zwycięstwo, a nie o tworzenie jakichś mniejszościowych rządów – oznajmił Kulasek. – My nie będziemy wspierać brunatnej władzy, nawet w formule rządu technicznego – podkreślił.

