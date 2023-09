"Rejestr gejów". Mentzen uderza w Lewicę

W środę gościem Radia Zet był Sławomir Mentzen. Jeden z liderów Konfederacji mówił o propozycjach partii w zakresie podatków. Rozmowa zeszła na kwestię dziedziczenia majątku przez pary jednopłciowe. Mentzen zaproponował rozwiązanie tego problemu, przy okazji uderzając w Lewicę.

Rejestr gejów

Mentzen stwierdził, że Konfederacja chce rozwiązać "żywotny problem" par homoseksualnych dotyczący dziedziczenia. Jego zdaniem, Lewica ma w tej kwestii "daleko nieidący pomysł", który zakłada wprowadzenie do systemu prawnego związków partnerskich, w którego ramach nie byłoby podatku od spadków. Jeśli jednak ktoś nie zechce zawrzeć takiego związku, wtedy, jak powiedział Mentzen, "ten podatek i tak ma zapłacić".

– Co oznacza dosłownie, że Lewica domaga się wprowadzenia rejestru gejów. Jak się gej zapisze do rejestru gejów, to potem nie będzie płacił podatku od spadków, a jak się nie będzie chciał zapisać do państwowego rejestru, to ten podatek zapłaci. Ja sprzeciwiam się temu, żeby Lewica tworzyła rejestr gejów – stwierdził polityk.

Emerytury

Mentzen mówił także o emeryturach. Jak stwierdził, polskiego państwa nie stać na to, aby wysyłać 50-latków na emerytury.

– Jeżeli ktoś miał obiecane, że jeżeli będzie płacił składki to w wieku 60, 65 lat przejdzie na emeryturę, to powinien dostać te pieniądze w tym wieku. Natomiast państwo polskie powinno robić wszystko co może, żeby ludzie pracowali dłużej, ale dobrowolnie – stwierdził i dodał, że z tego względu Konfederacja proponuje zwolnienie z podatku dochodowego oraz składek ZUS osób, które nabyły prawa emerytalne, a które zdecydowały się nadal pracować.

– Jeżeli ktoś chce pracować do śmierci, niech pracuje do śmierci. Mamy system emerytalny, ktoś płacił składki, ma prawo do emerytury. Natomiast państwo polskie nie powinno wysyłać na emeryturę 50-paro latków, nie stać nas na to – powiedział polityk Konfederacji.

