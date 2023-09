"Znamy te numery". Bochenek do Knapika: To jest rzeczywistość TVN

Podczas części przeznaczonej na zadawanie pytań przez media, dziennikarz TVN Maciej Knapik poprosił o komentarz do doniesień "o masowym i korupcyjnym charakterze przyznawania wiz obywatelom z Azji i Afryki". Chodzi o sprawę dot. MSZ.

– Pani redaktorze, w tej sprawie toczą się postępowania. Jest postępowanie prokuratorskie, odpowiednie służby są w to zaangażowane. Teza, że jest to jakieś masowe wydawanie wiz, jest to teza z gruntu nieprawdziwa, bo ja czytam komunikaty prokuratury i prokuratura nie mówi o jakimś masowym wydawaniu wiz – odparł rzecznik PiS Rafał Bochenek.

– Prokuratura mówi, że prowadzi postępowanie w sprawie niedużej liczby, ale nie zaprzecza, że wydawano wizy w setkach tysięcy – wtrącił pracownik TVN. – A pan redaktor wie lepiej – skomentował poseł PiS Radosław Fogiel.

– Czytałem ten sam komunikat... – odparł dziennikarz. – To jest ta rzeczywistość TVN-u – stwierdził Bochenek. – Nie, to jest rzeczywistość – odparł Knapik. – Nie, to jest alternatywna rzeczywistość – przekonywał Bochenek. – Proszę twardo stąpać po ziemi. Ja mówię o faktach i opieram się na komunikatach służb i prokuratury. Kilkaset przypadków wiz, te sprawy są weryfikowane – dodał.

Fogiel: Pan manipuluje

– Nie będziemy realizować tej polityki, na której TVN-u też zależy – przymusowej relokacji – kontynuował rzecznik PiS dodając, że "my znamy te numery".

– Ale nie odnosi się pan do informacji o 200 tys. wiz, o których mówiło MSZ – zwrócił uwagę Knapik.

– Bo to jest nieprawdziwa informacja – stwierdził Bochenek. – Kto panu o tym powiedział? – dopytywał dziennikarza. – Wolałbym, żeby to pan odpowiadał na pytania – odparł Knapik.

– Pan redaktor tu dokonuje manipulacji. Ja bardzo szanuje, że pan by wolał, pan nam tu próbuje mówić, czego by pan od nas oczekiwał. To jeśli mogę, bardzo skromnie – wtrącił się Radosław Fogiel.

– Taka moja rola, oczekiwać odpowiedzi – odparł Knapik.– Pewnie znaleźliby się tacy, którzy stwierdziliby, że nie jest rolą dziennikarza TVN próbować rozstawiać i rozdawać role politykom. Proszę wybaczyć, ale na konferencji PiS, w siedzibie PiS, to jednak politycy PiS będą mieli głos decydujący. Kiedy pan zorganizuje konferencję na Wiertniczej, w siedzibie TVN, wtedy będą ją państwo transmitować pewnie. Mamy tu podgląd na wszystkie stacje informacyjne i tak się składa, że wszystkie stacje informacyjne, poza TVN, transmitują nasze dzisiejsze spotkanie. Rozumiem, że próbujecie państwo chronić swoich widzów od informacji, że Donald Tusk otrzymywał nagrody od kanclerz Angeli Merkel i można domniemywać, że za politykę resetu, więc panu raczej to bym pozostawił do przemyśleń – stwierdził Fogiel.

