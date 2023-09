Kaczyński żartuje z PO. "Dyktatura od 8 lat, a ciągle do mnie dzwonią"

W opublikowanym w poniedziałek spocie PiS Jarosław Kaczyński odbywa krótką rozmowę z "przedstawicielem" ambasady Niemiec w Warszawie. Kaczyński odbiera telefon z biura ambasadora. Jego rozmówca życzy sobie łączenia z kanclerzem RFN i klaruje, że "rentenalter" – wiek emerytalny w Polsce – "powinien być taki, jak za pana premiera Tuska".

Prezes PiS przywołuje niemieckiego urzędnika do porządku. – Proszę przeprosić pana kanclerza, ale to Polacy w referendum zdecydują w tej sprawie. Nie ma już Tuska i te zwyczaje się skończyły – mówi, po czym rozłącza się i odkłada swoją Nokię.

Kaczyński Pół klubu KO do mnie dzwoni

Nagranie szybko zaczęli wykorzystywać posłowie PO, którzy przerabiali je tak, aby pokazać, że rządy Donalda Tuska były lepsze. W efekcie portal X zalała masa filmików, na których politycy KO dzwonią do prezesa PiS.

– Mówią mi, że mniej więcej co najmniej połowa klubu KO do mnie dzwoni. Ja co prawda nie mam przy sobie tego swojego telefonu, bo wypycha kieszenie, ale tak mi mówią – powiedział podczas wizyty w Elblągu prezes PiS. – Z drugiej strony od 8 lat krzyczą o dyktaturze, a teraz ciągle do mnie... Zupełnie ich nie rozumiem, zupełnie. Ale trudno ich zrozumieć. To tylko taki żart po bardzo udanym spocie z moim kotem. A przy okazji i ze mną – podsumował, co wywołało rozbawienie wśród zebranych na sali.

Podczas konwencji w Elblągu szef partii rządzącej podkreślał wagę nadchodzących wyborów. – Dziś, tak jak w 89. roku stoimy przed najważniejszymi wyborami – one będą decydować o losie Polski. Nasze hasło: "Bezpieczna Przyszłość Polaków" wyraża to w czym skutecznie działamy. Zależy nam na losie Polaków. Nasi przeciwnicy nie przejmowali się seniorami. Nasz rząd dba o seniorów, dba o bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne Polski. Na Zachodzie bezpieczeństwo kobiet jest zagrożone, ale u nas tak nie jest – mówił wicepremier.

– Zwyciężymy, ale trzeba walczyć do ostatniego dnia kampanii. Nasz plan jest na 8 lat, ale tak naprawdę dobry rząd potrzebujemy na dłużej, by odzyskać to, co straciliśmy poprzez losy historii. Myślimy o wielkiej i silnej Polsce! – zapewnił Jarosław Kaczyński.

