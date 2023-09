Wipler wyśmiał posła. "Mówi to członek formacji, która zalała Europę wizowymi migrantami"

W trakcie dyskusji Przemysława Wiplera z Konfederacji i reprezentującego obóz rządzący Zbigniewa Girzyńskiego w Polsat News, była mowa m.in. o kwestii nielegalnych imigrantów. Poseł Girzyński przywołał spot z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i argumentował, że partia ta opowiada się zdecydowanie przeciwko wpuszczaniu do Polski imigrantów.

– Parafrazując Józefa Piłsudskiego: "W walce z Niemcami kotów Ci u nas dostatek, ale i ten się przyd". Spot pokazuje konkretną alternatywę albo Prawo i Sprawiedliwość, albo Jarosław Kaczyński, albo powróci Donald Tusk, który będzie podnosił wiek emerytalny, wyprzedawał majątek, godził się na sprawy związane z imigrantami – powiedział Girzyński.

Wipler: Rząd nie chce podać danych wizowych

Wipler zareagował na tą wypowiedź śmiechem. – Mówi to członek formacji, która zalała całą Europę wizowymi migrantami, o co mamy wielką aferę, za co powinien odpowiedzieć minister Rau. Dymisja, zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu, a być może komisji śledczej – powiedział prawnik i działacz Konfederacji, nawiązując do informacji, że CBA rozpoczęło czynności w MSZ po sygnałach otrzymanych od służb innych państw, w tym Niemiec.

– Dopiero po reakcji służb innych krajów, Polska w jakiekolwiek sposób zareagowała. Dymisją ministra Wawrzyka, wizytą CBA w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. To jest za mało. Mamy świadectwa urzędników, znamy liczby i wiemy, że MSZ i rząd nie chcą podać danych wizowych za poprzedni rok – kontynuował.

Wipler zarzucił PiS-owi, że wpuszczając imigrantów z Azji czy Afryki, wywołał u wielu Polaków obawę o własne bezpieczeństwo. Jako przykład podał, że wielu obcokrajowców pracuje w taksówkach na aplikację i coraz częściej słychać o gwałtach i molestowaniach z ich strony. – Moja żona boi się posłać córki Uberem albo Boltem, ponieważ jeżdżą masowo, w takich miastach jak Warszawa, ludzie, którzy nie mają zaświadczenia o niekaralności. Do tego doprowadziliście – powiedział Wipler.

Konfederacja pyta MSZ

W ramach interwencji Konfederacja złożyła w MSZ 17 pytań do ministra i domaga się powołania komisji śledczej w celu wyjaśnienia wszystkich nieprawidłowości w kwestii wydawania wiz cudzoziemcom.

Konfederaci chcą wiedzieć m.in., czy o sprawie wiedział premier, dlaczego oddano zarządzanie systemu “wiza-konsul” firmie zewnętrznej, czy prawdą jest, że MSZ miał naciskać na placówki dyplomatyczne, by zwiększały ilość wydawanych wiz mimo tego, że nie było aż takiego zapotrzebowania na rynku, a także, czy planowane jest przejęcie obsługi technicznej przez ministerstwo? Jeśli nie, to jakie są tego przyczyny.

Afera wizowa

Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia w MSZ mieli zjawić się funkcjonariusze CBA z postanowieniem o zabezpieczeniu elektronicznego sprzętu wiceministra Piotra Wawrzyka, pisze "Rzeczpospolita". Kilka godzin później polityk został zdymisjonowany, a jako powód wskazano "brak satysfakcjonującej współpracy".

Jak podała "Rzeczpospolitej", dymisja ma związek z korupcyjnym śledztwem dotyczącym nadużyć przy wydawaniu wiz dla obcokrajowców z krajów azjatyckich. Pośrednik ze znajomościami w polskim MSZ miał załatwiać imigrantom wizy.

Gazeta wskazuje, że taka "pomoc" była "konieczna, bo zapisanie się do kolejki i złożenie wniosku online graniczy z cudem. Nieuczciwe firmy stworzyły narzędzia, które zajmują miejsca online i zgłaszają się do cudzoziemców, którym nie udało się złożyć wniosku i oferują im miejsce za nawet kilka tysięcy dolarów".

Cudzoziemców starający się o wizę do Polski korzystali z usług pośrednika ze znajomościami w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Na razie w sprawie zatrzymano jedną osobę. Prowadzone są dalsze czynności.

