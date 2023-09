Konfederacja: Ustawę covidową poparły wszystkie partie poza nami. Nie macie wstydu

We wtorek odbyła się konferencja prasowa prezesa NIK Mariana Banasia dot. przeprowadzonych przez Izbę kontroli w zakresie tzw. polityki covidowej rządu. NIK opublikowała wyniki trzech kontroli. Zbadano różne aspekty działania struktur państwa dot. COVID-19. Po ogłoszeniu wniosków z raportu na PiS spadała fala krytyki ze stron innych ugrupowań. NIK kieruje wnioski do Trybunału Konstytucyjnego.

Konfederacja do opozycji: Nie macie wstydu

W swoim nowym spocie Konfederacja zwraca jednak uwagę, że była jedyną formacją, która przeciwstawiała się polityce lockdownów i tzw. restrykcji. Przypomina też, jak głosowała w tym zakresie opozycja.

– 2 marca 2020 roku Sejm przyjął ustawę covidową, która wytyczyła drogę do bezprawnego lockdownu. Poparły ją wszystkie partie poza Konfederacją. Bilans dwóch lat zamykania życia społeczno-gospodarczego: 200 tys. nadmiarowych zgonów, problemy finansowe tysięcy polskich firm, masowy dodruk pieniądza, który napędził inflację, wzrost problemów psychicznych u dzieci, afery na grube miliony złotych – słyszymy w klipie.

– Niektórzy politycy uciekają dziś od odpowiedzialności chociaż sami za tym głosowali. Nie macie wstydu, ale spokojnie, rozliczymy was wszystkich – zapowiada dalej Konfederacja.

Na migawkach spotu widać twarze nie tylko polityków partii rządzącej, ale także formacji opozycyjnych.

Konfederacja: Tych drani trzeba rozliczyć

Po ogłoszeniu wyników kontroli NIK przedstawiciele Konfederacji zorganizowali konferencję prasową, podczas której po raz kolejny zażądali postawienia premiera Mateusza Morawieckiego przed Trybunałem Stanu.

– Polityka rządu PiS jest niesprawiedliwa, bezprawna, niegospodarna, a wręcz złodziejska. Tych drani trzeba ukarać, a nadużycia rozliczyć – mówił podczas konferencji Krzysztof Bosak.

– W raporcie NIK widzimy rzeczy, których się spodziewaliśmy, a teraz już o nich po prostu wiemy. Doszło do wielkiego marnotrawstwa i złodziejstwa pod pretekstem COVID-19. Co więcej pod tym pretekstem doszło do rozszerzenia kompetencji UE. Przypomnijmy, że ten słynny KPO to pierwotnie "fundusz covidowy". Odsetki od niego spłacamy, a pieniędzy nie mamy – dodał.

– Jakby tego wszystkiego było mało, w specjalnie powołanym polskim funduszu covidowym zaciągane jest ciągle nowe zadłużenie. Mimo, że nominalnie pandemia się skończyła. Ta inżynieria finansowa musi się skończyć. Za to wszystko ponoszą odpowiedzialność minister Niedzielski, premier Morawiecki, Jarosław Kaczyński – mówił poseł Konfederacji.

