Szczerba wyśmiał pochodzenie Kalety. "Dziwna rodzina"

W programie "Super Expressu" gościli Sebastian Kaleta oraz Michał Szczerba. Poseł KO zarzucał Kalecie, że nie jest prawdziwym warszawiakiem, a jedynie "słoikiem".

– Jest pan zwykłym tempakiem, który przyjechał do Warszawy i myśli, że będzie warszawiakiem. Wszyscy wiedzą, że to jest słoik z bardzo dziwną rodziną. Z bardzo dziwną rodziną – mówił Szczerba.

Poseł Koalicji Obywatelskiej następnie zapewniał, że jego rodzina od siedmiu pokoleń mieszka w Warszawie.

Kaleta: Szczerba atakuje moje pochodzenie

Do sprawy odniósł się w swoich mediach sam wiceminister. "Drugi raz w ciągu ostatniego miesiąca poseł Szczerba będąc bezbronnym wobec obnażania jego manipulacji atakuje... moje pochodzenie" – stwierdził.

"W sposób pogardliwy nazywa mnie słoikiem i przyznaje sobie mandat do oznaczania kto jest, a kto nie jest warszawiakiem. Tyle pięknych słów ze strony PO i Trzaskowskiego o "uśmiechniętej Polsce" czy "Warszawie dla wszystkich". A tak naprawdę jest to podszyte fałszem, pogardą i poczuciem wyższości" – napisał na portalu X.

Kaleta w dalszej części wpisu przekazał, że do Warszawy przyjechał w wieku 19 lat, gdzie podjął pracę, skończył studia i poznał żonę. To w Warszawie urodziły się jego dzieci. "Zwyczajna warszawska historia, takich jakich są w Warszawie dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy. A dla posła Szczerby to powód do szydzenia i pogardy. Nie mi w ten sposób wystawia ocenę, lecz sobie." – dodał.

Rząd wspiera rozwój Warszawy

Rząd planuje dołożyć 1,5 mld zł do budowy trzeciej linii metra – poinformował Piotr Gliński podczas konferencji poświęconej programowi wsparcia rozwoju stolicy.

Szef resortu kultury i dziedzictwa narodowego zwrócił uwagę, że budowa trzeciej linii metra "wciąż jest w planach i wciąż nie jest zrealizowana". – 1,5 mld złotych rząd planuje dołożyć do tej inwestycji – dodał minister. Polityk zaznaczył, że projekt musi być realizowany wspólnie z urzędem miasta. – Chcemy w formie dotacji celowych przekazać te pieniądze z budżetu centralnego na potrzeby Warszawy – mówił.

