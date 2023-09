Korwin-Mikke stawia jasne warunki Platformie ws. koalicji

O powyborczy sojusz z Platformą Obywatelską Janusz Korwin Mikke był pytany w Radiu Plus. – Przecież nie będziemy rządzili sami. Będziemy rządzili z kimś, więc będziemy musieli się targować – mówił poseł.

Korwin-Mikke nie krył, że ewentualna koalicja będzie zależała od tego, czy PO zgodzi się na ustrojowe postulaty Konfederacji.



– Pan pyta, jak będziemy rządzić, no to rządzić sami na pewno nie będziemy. Natomiast warunkiem rządzenia jest radykalna zmiana ustroju. To też różni ludzie u nas w Konfederacji mają różne koncepcje radykalna zmiana ustroju. Na przykład jak się pan mnie spyta to ja powiem, że postulat minimum to jest ten bon edukacyjny i bon zdrowotny żeby pozbyć się tego socjalizmu. Myślę, że byłoby jeszcze warunkiem dodatkowym żeby z podatkami coś zrobić. Bo przecież to co jest w tej chwili to jest nie do przyjęcia – mówił.

"Wojsko dałoby się sprywatyzować"

Janusz Korwin Mikke mówił też o potrzebie szeroko zakrojonej prywatyzacji. – Wewnątrz partii są tutaj pewne różnice, strategiczne, prawda. Na przykład wojsko też by się dało sprywatyzować. Przykład Prigożyna pokazuje jednak, że z prywatnymi armiami trzeba uważać. Także trzeba robić to ostrożnie. Także prawie wszystko daje się sprywatyzować.

– A zna pan jakiś przykład kraju, który ma głównie prywatną armię, w którym prywatna armia gwarantuje bezpieczeństwo? – dopytywał Jacek Prusinowski.

- W tej chwili nie kojarzę żeby był jakiś taki, ale na przykład Lichtenstein. Takich strategicznych jak wojsko nie będziemy prywatyzowali – mówił.

Zapewnił również, że będzie popierał prywatyzację Orlenu oraz LOTu.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą w nich 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję. 6 września upłynął termin rejestracji komitetów wyborczych. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała siedem list ogólnopolskich. Są to: Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska, Konfederacja Wolność i Niepodległość, Trzecia Droga, Nowa Lewica, Bezpartyjni Samorządowcy oraz Polska Jest Jedna.

Zgodnie z wynikami najnowszego sondażu pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl, na Zjednoczoną Prawicę chce zagłosować 37,6 proc. respondentów. Druga Koalicja Obywatelska zanotowała 29,1 proc. poparcia. Podium zamyka Konfederacja, której poparcie wynosi 11,2 proc. Kolejne miejsce zajęły Trzecia Droga (9,8 proc.) oraz Lewica (8,9 proc.). Na Bezpartyjnych Samorządowców chce zaś głosować 3,1 proc. badanych.

