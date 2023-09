Witek: Życie rodziny Ulmów jest symbolem prawdziwej miłości do bliźniego

W czwartek w Rzymie, kilka dni po beatyfikacji Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich siódemki dzieci, odbył się pokaz filmu "Przykazanie Miłości. Historia Rodziny Ulmów z Markowej". W wydarzeniu uczestniczyła Elżbieta Witek. – Rodzina Ulmów, ich życie i to, co ich spotkało, czyli tragiczna śmierć rodziców i dzieci, jest symbolem niezwykłego człowieczeństwa. Symbolem prawdziwej miłości do drugiego człowieka – mówiła podczas wystąpienia przed prezentacją filmu.

Marszałek Sejmu w środę rozpoczęła wizytę we Włoszech. Polityk spotkała się między innymi z włoską Polonią. Uczestniczyła również w licznych spotkaniach z przedstawicielami administracji państwowej we Włoszech.

Błogosławiona rodzina

10 września w Markowej wyniesieni na ołtarze zostali Józef i Wiktoria Ulmowie oraz ich dzieci: Stanisława, Barbara, Władysław, Franciszek, Antoni, Maria oraz bezimienne dziecko, które przyjęło chrzest krwi w chwili męczeństwa. Rodzina została zamordowana przez niemieckich żołnierzy w marcu 1944 roku za pomoc Żydom.

Wraz z kardynałem Marcello Semeraro Mszę św. koncelebrowało blisko 1000 kapłanów oraz 80 kardynałów i biskupów z Polski i zagranicy. Według szacunkowych danych, w uroczystości uczestniczyło ponad 34 tys. wiernych. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, między innymi prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Proces beatyfikacyjny rodziny Ulmów rozpoczął się we wrześniu 2003 roku. W ubiegłym roku papież Franciszek podpisał dekret otwierający drogę do uznania ich za błogosławionych.

Liturgiczne wspomnienie Ulmów będzie przypadać 7 lipca – w dniu, kiedy Józef i Wiktoria Ulmowie zawarli sakramentalny związek małżeński, podkreślając wartość, jaką stanowi rodzina.

