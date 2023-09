Abp Szewczuk: Publiczny wizerunek papieża na Ukrainie jest zniszczony

Przypomniał spotkanie Franciszka z uczestnikami Synodu UKGK. – Mieliśmy ważne spotkanie z Ojcem Świętym, papieżem Franciszkiem. Dwie godziny braterskiego, otwartego, szczerego i autentycznego dialogu. Papież przyspieszył spotkanie z nami o godzinę właśnie po to, aby dać naszym biskupom przestrzeń do wypowiedzi, wyrażenia opinii i dania świadectwa o tym, czego doświadczają. Biskupowi Odessy, Doniecka, wygnanemu do Zaporoża, Charkowa. Papież nas wysłuchał i powiedział: "Może macie wątpliwości, z kim jest papież, ale zapewniam was, że jestem z wami". Te słowa papieża: zapewniam was, że jestem z wami, były przesłaniem pocieszenia. Teraz do nas należy przekonanie naszych obywateli o tym przesłaniu i dobre jego przekazanie – wskazał kijowsko-halicki arcybiskup większy.

Abp Szewczuk o słowach Podolaka

Na pytanie o słowa doradcy prezydenta Ukrainy Mychajło Podolaka, który określił Franciszka mianem filorosyjskiego, zwierzchnik UKGK powołał się na swą rozmowę z ambasadorem Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej, który stwierdził, że była to jego „prywatna opinia”, a nie stanowisko władz ukraińskich.

– Według mnie opinia publiczna na Ukrainie uważa, że nie powinniśmy pogardzać naszymi przyjaciółmi, gdyż bez globalnego wsparcia ze strony społeczności międzynarodowej Ukraina się nie utrzyma – wskazał hierarcha. Dlatego tak ważne jest „przekazywanie przesłania, które otrzymaliśmy od Ojca Świętego”.

Abp Szewczuk: Wizerunek papieża jest zniszczony

Jednocześnie potwierdził dane przedstawione przez rzymskokatolickiego biskupa kijowskiego Witalija Krywickiego i przyznał, że „publiczny wizerunek papieża na Ukrainie jest zniszczony”.

Przed inwazją rosyjską był on najbardziej szanowanym zwierzchnikiem religijnym. Według sondaży, 45-52 proc. Ukraińców uważało go za rzecznika prawdy, moralnego przywódcę. Pod koniec zeszłego roku ta popularność zmalała do zaledwie 6, a nawet 3 proc. „Ale po tym niedawnym nieporozumieniu nie jestem w stanie powiedzieć, ilu Ukraińców deklaruje dziś pełne zaufanie do publicznego wizerunku papieża. To jest realny problem Kościoła katolickiego na Ukrainie” – stwierdził greckokatolicki arcybiskup większy.

Zapewniając o pełnej jedności z Rzymem i papieżem, dodał: „Za tę jedność zapłaciliśmy bardzo wysoką cenę, dziś ta katolicka i powszechna wspólnota jest siłą przetrwania naszego narodu”.

