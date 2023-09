Czy papieże rządzą tradycją?

Gdy czytałem dziś rano niedawno opublikowany wywiad z nowym prefektem Dykasterii Nauki Wiary kard. Victorem Manuelem Fernandezem miałem silniejsze niż kiedykolwiek w sprawach kościelnych poczucie dziejowego deja vu. Kardynał powiedział, ni mniej ni więcej, że biskupi nie mają kompetencji by krytykować “doktrynę Ojca Świętego”. To bardzo ciekawe sformułowanie - nie zostało powiedziane, że hierarchowie nie mogą krytykować magisterium Kościoła, czy doktryny katolickiej, ale “doktryny Ojca Świętego”. To bardzo znamienne sformułowanie. Można odnieść wrażenie, że Franciszek powtarza stałą frazę przypisywaną Piusowi IX, który miał powiedzieć “Tradycja to ja”.