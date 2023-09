Matecki: Przez działalność tych ludzi Europa nie jest bezpieczna

DoRzeczy.pl: Obserwujemy wielki kryzys migracyjny na włoskiej wyspie Lampedusa. Kto w pana ocenie odpowiada za tę sytuację?

Dariusz Matecki: W mojej ocenie za ten kryzys odpowiadają liberalne rządy państw Unii Europejskiej, czyli Niemiec, Francji, Holandii czy Belgii. Wszyscy, którzy przez lata godzili się na nielimitowane przyjmowanie nielegalnych migrantów. Na ściąganie migrantów do pracy z krajów zupełnie obcych nam kulturowo. Przez działalność tych rządów Europa dziś nie jest bezpieczna i ludzie po prostu boją się wyjść na ulice. Czy to we Francji, czy w Niemczech, tam kobiety nie są bezpieczne i ludzie, którzy o tym stanie decydowali, powinni ponieść polityczne konsekwencje.

Jakie wnioski z tych okoliczności może wyciągnąć Polska?

Bardzo daleko idące. Obserwując to, co dzieje się np. na Lampedusie, jako Suwerenna Polska nie możemy pozwolić na jakąkolwiek nielegalną migrację. Każdy nielegalny migrant powinien zostać zawrócony i odesłany do kraju pochodzenia. Dodatkowo naszym zdaniem legalna migracja powinna być ściśle kontrolowana, a osoby przyjeżdżające do nas do pracy, szczególnie z krajów innych kulturowo, powinny być bardzo dobrze weryfikowane. Nie ma zgody na przyjazd do Polski tylko dla warunków socjalnych.

Jak pan odpowie politykom opozycji, którzy wskazują na aferę wizową i dowodzą, że obecny rząd odpowiada za problemy migracyjne?

Trzeba wskazać, że nie ma rządów idealnych, tylko różnica między Zjednoczoną Prawicą, a PO-PSL jest taka, że my szybko działamy i prokuratura bezwzględnie ściga każde przestępstwo. Jeśli doszło do przestępstwa w tej sprawie, to każda z osób uczestnicząca w tym procederze powinna ponieść surowe konsekwencja. Jednak należy również podkreślić, że jest to mały wycinek z migracji, kropla w morzu, z której opozycja próbuje wypić politycznego szampana.

